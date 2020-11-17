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  3. 17 Kasım 2020 21:37

Mehmetçik Karabağ'a gidiyor! Azerbaycan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tezkere AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oyları ile geçti.

Mehmetçik Karabağ'a gidiyor! Azerbaycan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
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Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı.

Bu kararla birlikte Türk askeri, Karabağ'daki ortak merkezde 1 yıl süreyle görevlendirilecek.

4 PARTİDEN TEZKEREYE EVET OYU
Tezkere TBMM'nin Genel Kurulu'nda kabul edildi. AK Parti, CHP MHP ve İYİ Parti tezkereye 'evet' oyu verdi.

meclis , azerbaycan , tezkere
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