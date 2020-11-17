Mehmetçik Karabağ'a gidiyor! Azerbaycan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

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Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı.
Bu kararla birlikte Türk askeri, Karabağ'daki ortak merkezde 1 yıl süreyle görevlendirilecek.
4 PARTİDEN TEZKEREYE EVET OYU
Tezkere TBMM'nin Genel Kurulu'nda kabul edildi. AK Parti, CHP MHP ve İYİ Parti tezkereye 'evet' oyu verdi.
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