Mehmetçik kırmızı alarmda ! Saldırılar artınca...

Fırat Kalkanı bölgesine Suriye PKK’sı PYD’nin saldırıları Türk Silahlı Kuvvetleri’ni harekete geçirdi. Teröristlerin işgalindeki Tel Rıfat çevresine ek birlikler gönderildi. Örgütün her hareketi izlemeye alınırken tüm cephelerdeki Mehmetçiğe ‘kırmızı alarm’ verildi.

Suriye PKK’sı PYD’nin Fırat Kalkanı bölgesine yönelik taciz ve saldırıları Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hareketlendirdi. Terör örgütü işgalindeki Tel Rıfat, Matar Minnag ve Horbül’den, Mare kasabasındaki TSK birliklerine yakın noktalara Grad füzesi, havan topu ve 23 mm’lik uçaksavarlarla yapılan saldırılar hem Mehmetçiği hem Özgür Suriye Ordusu’nu teyakkuza geçirdi. PKK-PYD cephesinde yaşanan tüm gelişmeler sıkı takibe alındı. Son 6 günde 11 sivilin hayatını kaybettiği PYD saldırılarının ardından TSK bölgeye tank, obüs, zırhlı araçlar ve asker sevk etti. Fırat Kalkanı bölgesine sevkiyat sürerken güvenlik güçleri bir yandan da ABD destekli Suriye PKK’sının saldırılarına misliyle karşılık veriyor.

UYDU DESTEĞİ



ÖSO’ya bağlı muhalif gruplardan Muhammed Fatih Tümeni’nin komutanı Doğan Süleyman, Yeni Şafak’a yaptığı değerlendirmede, kontrolleri altındaki stratejik noktalara saldırıların Tel Rıfat, Matar Minnag ve Horbül’den yapıldığını anlattı. Bazı ülkelerin PYD’ye insansız hava araçları ve uydu desteği verdiğini kaydeden muhalif komutan, ayrıca bölgede ÖSO içerisine sızmış ajanların da TSK aleyhine faaliyet yürüttüğünü, bunlardan bazılarının daha sonra PKK-PYD terör örgütüne geçtiğini dile getirdi.

Tuveys, Kel Cibril, Dabık ve Mare’de konuşlu TSK birliklerine saldırıldığını bildiren Süleyman, “Bu silahlar PYD’ye DEAŞ ile savaşması için ABD’nin verdiği silahlar. Ve bölgeye ağır silah, zırhlı araç, havan topları Haseke yönünden sevk edilmeye devam ediyor” dedi. PKK/PYD’nin ABD silahlarıyla Mehmetçiğe saldırıları sonrası Kilis ve Suriye’nin sınır ilçesi Çobanbey’den batıdaki Mare yönüne takviye birlik gönderildi. Azez, Mare ve Tel Rıfat çevresinde konuşlu birlikler teçhiz edilirken, gelişmeleri teyakkuz halinde takip eden TSK, bölgede güvenlik önlemlerini üst seviyeye taşıdı. Tüm cephelerde kırmızı alarm verildi.