Mehmetçik ''oturduğu yerden'' vurdu: 2 hain daha öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 terörist yerli SİHA tarafından kumanda merkezindeki görevli Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Hainlerin imha edildiği anlara dair görüntüler de yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."