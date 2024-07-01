Mehmetçik ''oturduğu yerden'' vurdu: 2 hain daha öldürüldü
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 terörist yerli SİHA tarafından kumanda merkezindeki görevli Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Hainlerin imha edildiği anlara dair görüntüler de yayımlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
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