Mehmetçik Vakfı'nın kurban bağış bedelleri açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, vekaleten kurban bağış ücretini, 2024 yılı için hisse başı 11 bin 850 TL, 370 ABD doları ve 345 avro olarak olarak belirledi.

TSK Mehmetçik Vakfı, 1995 yılından itibaren yapmış olduğu vekaleten kurban temin ve kesim faaliyetini, bu sene de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tebliğleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yayımladığı tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütüyor. 17 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla vekaleten kurban bağış kabulüne başlayan Mehmetçik Vakfı, bir hisse bedelini 11 bin 850 TL, 370 ABD doları ve 345 avro olarak belirledi.



TSK Mehmetçik Vakfı’ndan yapılan açıklamada, vekaleten kurban bağışı faaliyetleri kapsamında kesilen kurbanlıkların etlerinden üretilecek konserve kavurmaların şehit yakınları, malul gazi ve engelli Mehmetçik aileleri ile kurban bağışçılarına dağıtılacağını belirtildi. Tüm kesimlerin görüntülü kayıt altına alındığı ve kesim yapıldığı anda bağışçılara mesaj ile bilgi verildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Vekaleten kurban bağışlarıyla elde edilen gelir, yardım planı dahilinde şehit, malul gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine yapılacak yardımlarda kullanılacaktır” denildi.





Açıklamada, kurban bağışı hizmetinin, temin edilen kurban sayısı ile sınırlı olması nedeniyle hayırseverlerin bağışlarını son günlere bırakmaması gerektiğine dikkat çekildi. Yurt içinden banka aracılığıyla son bağış tarihi 14 Haziran 2024 saat 17.00, yurt dışından dövizle yapılacak bağışlar için son tarih 12 Haziran 2024 saat 16.00 ve vakıf online bağış sisteminden ise 16 Haziran 2024 saat 18.00'e kadar bağış kabul edilecek.



1982 yılında kurulan TSK Mehmetçik Vakfı, şehitlerin yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklerin kendilerine ve çocuklarına maddi ve manevi yardım sağlıyor ve çocuklarını yüksek lisans seviyesine kadar okutuyor.

Bu yıl da Mehmetçik Vakfı'na yapılan bağışlar, şehit ve gazi ailelerine ulaşacak.

İHA