Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Eli tetikte, gözü sınır hattında olan Mehmetçik, yeni yıla ailelerinden uzak komutanları ve silah arkadaşlarıyla girdi.

Güvenlik güçleri, tüm Türkiye'ye birlik, beraberlik ve yılbaşı mesajları gönderdi.

12. Hawk Batarya Komutanı Teğmen Mustafa Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, icra ettikleri zorlu görevin haklı gurur ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Çatal, başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere dualarını esirgemeyen, Yüce Türk milletinin yeni yılını kutladıklarını belirtti.

24 SAAT ESASINA GÖRE

Hava Uzman Çavuş İsmail Condal da 24 saat boyunca sınır hattında görev başında olduklarını aktardı.

Birliklerinin sınır hattında konuşlu olduğunu ifade eden Condal, “Bizler burada öncelikle silahlı kuvvetlerin hava savunma gücünü en üst seviyede tutmak için 24 saat esasına göre görev yapmaktayız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, Türk milletinin şan ve şerefini korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı tüm milletimizin bilmesini isteriz. Aziz şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin başta olmak üzere tüm Türk halkının yeni yılını kutlarız.” dedi.

BABA- OĞUL NÖBET BAŞINDA

12. Hawk Batarya Komutanlığında görevli sözleşmeli Er Yusuf Yalçın, İdlib'de gözlem noktasında görevinin başında olan Uzman Çavuş babasının yeni yılını telefonla kutladı. "Hatay sınırında vatanımızı milletimizi korumaktayız." diyen Yalçın, “Milletimizin içi rahat olsun, biz buradayken onlar rahat uyuyabilir ve evlerinde huzur içinde olabilirler. Buradan tüm halkımızın ve ailemin yeni yılını kutlarım. Şu an babam 2 yıldır İdlib’de gözlem noktasında görev yapmakta, ben de yaklaşık 2,5 yıldır burada görev yapmaktayım. Babamla aynı mesleği ifa etmekten dolayı mutluyum gururluyum, inşallah bir gün aynı yerde aynı birlikte görev yapmak nasip olur.” şeklinde konuştu.

-25'TE VATAN SAVUNMASI

Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Er Bayram Şenol Hudut Karakolu'nda görev yapan kahraman Mehmetçikler, yeni yıla vatan nöbeti tutarak girdi.

Yurdun en doğusundaki Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde vatan savunmasını bir an olsun bırakmayan Mehmetçik, sıfırın altında 25 derecede fedakarca vatan savunmasını sürdürüyor.

"Hudut Kartalları", Tendürek Dağları'nda bulunan Şehit Piyade Er Bayram Şenol Hudut Karakolu'nda Türkiye'nin doğu sınırlarını gözlüyor.

Her ne sebeple olursa olsun görevini bir an dahi bırakmayan Mehmetçik, bir yandan kar yağışı ve soğukla mücadele ederken, bir yandan da vatan hudutlarını koruyarak 2020 yılına girdi.

DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU

Yeni yılı ailelerinden uzakta karşılamalarına rağmen vatanı savunmanın gururunu yaşayan ve halkın huzur ile güvenliği için vatan nöbetine devam eden Mehmetçikler, dosta güven, düşmana ise korku mesajları verdi.

Karakol Komutanı Piyade Asteğmen Bülent Aktaş, asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğinin vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazır olduğunu belirtti.

Karakolda vatani görevini yapan Mehmetçiklerden Piyade Er Anıl Can Doğan ise karakolun kule nöbetçisi olduğunu ifade ederek, "Yeni yıla gireceğimiz bu saatlerde hudut nöbetimizi icra etmekteyiz. Buradan bütün Türk milletinin yeni yılını kutluyorum." dedi.



Piyade Er Burak Özhan da nöbet tuttuğu kulesini denetleyen komutanına, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetleyiciyim. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda. Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım." diyerek tekmil verdi.

AİLELERİNİ ARAYARAK YENİ YILLARINI KUTLADILAR



Karakolda görev yapan Mehmetçikler, Tendürek Dağları'nın sınırlarında yılın son devriyesini gerçekleştirdi. Bir süre sınır hattını inceleyen askerler, daha sonra karakola dönerek yemek yedi.

Kış şartlarının Türkiye'de en fazla etkisini gösterdiği yerlerden olan Tendürek Dağları'nda görev yapan Mehmetçiklerden bazıları 2020 yılının ilk dakikalarında ailelerine telefon ederek yeni yıllarını kutladı.

Bazı askerler ise yeni yılı kitap okuyup arkadaşlarıyla vakit geçirerek karşıladı.

SİİRT



Siirt'te kırsal alanda yürüttükleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, yeni yılı elleri tetikte karşıladı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçik, yeni yıla girdiği Siirt-Şırnak kara yolunda yer alan Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı mevkisindeki yol kontrol noktasında ikramlarda bulunduğu vatandaşların yeni yılını kutladı.

Aralarında kadın personelin de yer aldığı jandarma ekipleri, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılaması için drone ile kontrol yaptı, narkotik ve bomba arama köpekleriyle de asayiş uygulaması gerçekleştirdi.



Asayiş ekipleri mobil plaka tanıma sistemi (PTS) ile yol güvenliğini sağlarken, trafik ekipleri de sürücülere alkol testi uyguladı, kimlik kontrolü yaptı.



PUSU GÖREVİ YAPTILAR



Jandarma ekipleri, kırsal alandaki karakollarda yer alan kulelerde nöbet tuttu.

Pusu görevi yapan ekipler, dağ-taş demeden arazide görev alarak bölgenin huzur ve güvenliğini sağladı.

Şehit Bahattin Baştan Kışlası'nda görevli bölük komutanı Başçavuş Hayati Fercan, görev öncesi hitap ettiği askerlere hayırlı bir yıl diledi.

Halkın huzur ve güvenliği için 2020 yılına görev başında girdiklerini belirten Fercan, "Yeni yıla girerken halkımızın huzur ve güvenliği için fedakarca bir göreve daha hazırız. Her ne kadar bugün ailemizle birlikte olmasak da halkımızın birlik, bütünlük ve huzuru için görevde olmak da bizim için ailemizle birlikte olmak gibidir. O yüzden her şey halkımızın esenliği ve güvenliği içindir. Arkadaşlar, görev esnasında halkımızın güvenliği için kazasız belasız, özverili bir şekilde bütün arkadaşlarıma hayırlı görevler diliyorum." dedi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yeni yıla görevlerinin başında girdi.

AA ekibi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Komuta Merkezinde yoğun mesai arasındaki yeni yıl kutlamalarını görüntüledi.

Nöbetlerinin başında 2020 yılını karşılayan ekipler, mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl diledi.

112 Acil Komuta Merkezinde görevli doktor Tonguç Berkay İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleklerini ne şartta olursa olsun sevgiyle yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yeni yıla da mesai başında girdiğini ifade eden İlhan, "Bizim için bayram seyran yok. Bizim tek amacımız hastalarımıza müdahale edip şifa vermek." dedi.

İlhan, sağlık görevlileri olarak 24 saat esasına dayalı vatandaşlara hizmet verdiklerini dile getirdi.

İtfaiye Müdürü Mehmet Tarlacı ise görevlerini gece gündüz demeden sürdürdüklerini belirtti.

Yangınsız bir yıl dileğinde bulunan Tarlacı, vatandaşlara yılbaşı, bayram, özel gün demeden hizmet sunduklarını aktardı.

İtfaiye eri Gürkan Turan da yeni yıla mesai başında girdiklerini, hem eğlendiklerini hem de görevlerini yerine getirdiklerini ifade etti.



