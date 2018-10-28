SON DAKİKA
MEHMETÇİK, YPG/PKK'YA BOMBA YAĞDIRDI
Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Resepsiyonu'na katılacak mı ?
Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Resepsiyonu'na katılacak mı ?
Genelkurmay arşivinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları
Genelkurmay arşivinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber
CHP'li Gürsel Tekin'den duygulandıran Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
CHP'li Gürsel Tekin'den duygulandıran Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı: Yaz tatili süresi kısalabilir
Milli Eğitim Bakanı: Yaz tatili süresi kısalabilir
ABD'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı
ABD'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı
Yine kafalar karıştı: Türkiye'de şu an saat kaç ?
Yine kafalar karıştı: Türkiye'de şu an saat kaç ?
İzmir beşik gibi sallanıyor ! Ünlü deprem profesöründen açıklama
İzmir beşik gibi sallanıyor ! Ünlü deprem profesöründen açıklama
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Ekim 2018 15:10

Mehmetçik, YPG/PKK'ya bomba yağdırdı

TSK, Suriye’nin kuzeyinde sınır hattında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini bombaladı.

Mehmetçik, YPG/PKK'ya bomba yağdırdı
A+ A-

Suriye’nin kuzeyinde, Halep’e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevziler TSK tarafından bombalandı.

Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında top atışları yapıldı.

Yerel kaynakların aktardıklarına göre, TSK, Zor Mağar tepesinde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef aldı.

ERDOĞAN:SIRADA FIRAT'IN DOĞUSU VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermişti. İşte Erdoğan'ın o sözleri:

"Şimdi sırada Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarının ortadan kaldırılması ve buraların Suriyeli kardeşlerimizin hayat yeri haline getirilmesi vardır. ABD, Mümbiç mutabakatını bizi oyalama aleti haline dönüştürmüştür. Şu anda devriye güçlerinin Gaziantep'te bizim askerlerle ABD'li askerlerin birlikte çalışma yaptıklarını biliyorsunuz. Artık Münbiç'te oyalanmak yerine, dikkatimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız. Türkiye buradan tehdit ediliyor. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz."

AA

ypg , tsk , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM