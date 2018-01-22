Mehmetçik'i, Afrin'e mehter takımıyla uğurladılar

moral amacıyla Hatay Büyükşehir Beledi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral amacıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi.
Sınır hattında konuşlanan askerlere destek amacıyla Reyhanlı’da verilen konserde Türk tarihinin kahramanlığını tescilleyen marşlar seslendirildi.
Askerler tarafından beğeni toplayan mehteran konseri çevrede bulunanlardan da alkış aldı