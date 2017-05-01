Mehmetçik'in yeni gözü o olacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), sınır güvenliğini sağlamak için ekim ayında kullanmayı planladığı özel üretim gözetleme balonları, kesintisiz bilgi akışı sağlayacak ve hafif silahlardan etkilenmeyecek. Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye sınırı, fiziki güvenlik sistemiyle de güvenli hâle getirildi. Sınır boyunca modüler beton duvar inşası devam ederken hudut güvenliğine yönelik yeni bir adım daha atılması planlandı. Uygulanacak proje kapsamında hudut güvenliğinin sağlanmasında gözetleme balonları da kullanılacak. Kuvvetli rüzgârlara dayanıklı gözetleme balonlarında radar ve yüksek çözünürlüklü kamera bulunacak. Hafif silahlardan etkilenmeyecek balonlar, 2 bin metre yükseklikte duracak. Gözetleme balonlarından yerdeki istasyonlara kesintisiz görüntü ve bilgi akışı olacak. Konuyla ilgili çalışmalarına başlayan Milli Savunma Bakanlığı, gözetleme balonlarına ilişkin hizmet alımı sözleşmesini haziran ayında imzalamayı planlıyor. Türk mühendislerce geliştirilen ve milli imkânlarla üretilen gözetleme balonları, Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığının da kullanımına sunulacak. Alınacak 7 balonun bordo bereliler tarafından özel operasyonlarda istihbarat sağlamak için kullanılması da planlanıyor.

TSK TEST ETMİŞTİ

Öte yandan, TSK, ASELSAN tarafından geliştirilen insansız balonlu gözetleme sistemlerini test etmişti. Sistem, küçük birlik ve karakol gibi sabit tesislere yakın emniyetle gözetleme ve erken ikaz imkânı da sağlıyor. Balonla havadan gözetleme imkânı veren sistemle istihbarat, erken uyarı, sınır güvenliğinin sağlanması planlanıyor. “Su damlası” ve “küresel” olarak adlandırılan iki farklı modele sahip sistem, görüntüleri gerçek zamanlı iletebiliyor. Gece ve gündüz görüş kameralarının da bulunduğu sistemle bir bölge 360 derece açıyla görüntülenebiliyor. Sert rüzgârlara karşı koyabilen sistem, hafif silah atışlarından da etkilenmiyor. Geliştirme çalışmaları devam eden sistemin su damlası ve küresel olarak nitelendiren perdeli balonları bulunuyor. “Su damlası” olarak adlandırılan balonlar, bin metre irtifaya çıkabiliyor. 16 metre uzunluğundaki balon, 180 metreküp hacme sahip bulunuyor. 35 metreküp hacimli küresel balon ise 500 metre irtifaya çıkabiliyor.