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Mehmetçikten PKK'ya darbe üstüne darbe

Mehmetçikten PKK'ya darbe üstüne darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde ise 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hala getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Etiketler milli savunma bakanlığı pkk terörist
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