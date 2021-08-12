Mehmetçikten PKK'ya darbe üstüne darbe
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde ise 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hala getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
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