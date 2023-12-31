Mekana Göre Gelinlik Modelleri Tercihi

Evlenecek olan gelin adaylarına güzel bir önerimiz var. Mekana göre gelinlik tercihi. İşte size öneriler;

Düğünüzü yapacağınız mekana göre gelinliğinizi seçebilirsiniz. Bu sayede düğününüzde uyumlu bir görünüm yakalayabilir, yaratmak istediğin konsepti başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. Düğün.com’da bulabileceğiniz binlerce seçenek arasından size uygun olan gelinliği seçmek için birçok mekan örneğine uygun tarzı sizin için anlatalım.

Sonbahar, ilkbahar ve yaz aylarında evlenmeyi planlayan çiftler, genellikle, tekne, kır, plaj veya havuz başı gibi açık hava mekanlarını tercih ediyor. Eğer tercihiniz açık hava düğünlerinden yanaysa, bu mekanlara uygun gelinlikleri öğrenmek için önerilerimize kulak vermenizde fayda var.

Kır temalı düğünlerin gelinlikleri dediğimizde, genellikle akla hafif tasarımlar gelir. İlkbahar ve yaz aylarında, serin tutan tül, organze veya şifon gibi hafif bir kumaştan yapılmış gelinlikleri seçerek, zarif bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca, sonbaharda evlenecek gelinlere de salaş, askılı ve kollu modeller gibi ipek ve dantel gibi daha ağır kumaşlardan yapılmış tasarımları öneriyoruz.

A kesim ve yarım balık gelinlikler, prenses kesim gelinliklere kıyasla daha rahattır. Bu modellerden tercih ederek, çim alanda ve davetliler arasında daha rahat hareket edebilir, konforlu bir gün geçirebilirsiniz. Ayrıca, son zamanların popüler tasarımlarından olan iki parça gelinliklerin de kır temalı düğünler için uygun seçenekler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Papatya işlemeleri gibi çeşitli desenlere sahip olan 3 boyutlu tasarımlar ile de mekana ve mevsime uygun bir görüntü elde edebilirsiniz.

Düğününü teknede yapacak olan gelinler için en çok önem taşıyan faktör, gelinliğin rahatlığıdır. Mekanın sabit bir konumda olmaması nedeniyle, sadece gelinliğinizin değil ayakkabınızın da rahatlık ve hareket kabiliyetinin en üst düzeyde olması gerekmektedir.

Teknede evlenecekler için ideal olan rahatlığa, ipek, şifon veya tül gibi hafif kumaşlardan modellerle ulaşabilirsiniz. Kesim olarak ise mini veya midi gibi kısa tasarımlar uygundur diyebiliriz. Benzer şekilde, tarlatan gerektirmeyen düz kesim gelinlikler veya hareket alanını artıran yırtmaçlı tasarımlar, teknede daha rahat hareket etmenize yardımcı olabilir.

Hangi Mekana Hangi Model Uygun Olur?



Sahil düğünlerinde ise genellikle en çok tercih edilen modeller arasında düz kesim olanlar yer alıyor. Plajda hareketlerinizi sınırlayabilecek kabarık modeller ile balık kesim gelinliklerin rahat etmenizi engelleyebileceğini aklınızda bulundurmalısınız.

Sahilde yapılacak düğünler söz konusu olduğunda, genellikle akla ilk olarak dekolteli tasarımlar gelir. Özellikle uçuşan kumaşlardan yapılmış, alçak omuzlu, derin sırt dekolteli ve transparan detaylı tasarımlar sıklıkla tercih ediliyor. Aynı zamanda gelinliğinizin boyutu da rahatınızı etkileyebildiğinden midi boyutlu olan tasarımları da değerlendirebilirsiniz.

Havuz başındaki mekanların zarif bir atmosfere sahip olduğunu biliyoruz. Bu konsepte uyum sağlamak için en şık modellerden birini seçmende fayda var. Eğer vücut şekline yakıştırıyorsan, balık kesim modeller senin için uygun bir seçenek olabilir. Elma veya armut vücut tipi gibi, hatlarını dengeleyen A kesim modelleri de seçerek dengeli bir görünüm elde edebilirsin.

Tarihi mekanların ön plana çıkan iki belirgin özelliği, görkemli ve nostaljik atmosfere sahip olmaları sayılabilir. Bu sebeple gelinliğini seçerken eski zamanları anımsatan vintage modeller arasından seçim yapabilirsin. Vintage tarzında, düz veya A kesim, kayık ya da hakim yaka ve karpuz kola sahip bir model seçebilir, dantel, saten veya sade tafta gibi bir kumaş kullanarak retro görünüm elde edebilirsin.

Otellerde yer alan ve tarihi mekanlardaki düğünler gibi görkemli organizasyonlar için genellikle en uyumlu seçenekler modern tasarımlar diyebiliriz. Bu tarz mekanlarda yapılacak olan düğünler için vintage tasarımlar yerine daha çok modern gelinliklerin arasından tercih yapmak mantıklı olacaktır. Otel düğünleri için uzun kuyruklu balık kesim tasarımlar, taşlı prenses gelinlikler, işlemeli ve desenli kumaşlar ile uzun duvaklar gibi detayları olan ihtişamlı modeller tercih edilebilir.

Salonların kapalı mekanlar arasında gösterişli bir seçenek olduğu biliniyor. Bu tarz mekanlara en uygun etek kesimlerinden birisi de A kesim diyebiliriz. Çoğu kişi bu mekanlarda genellikle prenses kesimli gelinlikleri tercih etse de, eğer rahatıma düşkünüm diyorsan A kesim modelleri tercih edebilirsin.

Diğer mekan çeşitlerine göre daha küçük organizasyonlara ev sahipliği yapan restoranlar için sade modeller önerilebilir. Bu tür mekanlarda masalar arasında hareket etmenin sınırlı olduğu düşünüldüğünde, oturduğunda kırışmayacak ve hareketleri kısıtlamayacak şekilde, dantel, ipek veya şifon gibi hafif kumaşlardan yapılmış düz ve A kesimli tasarımlar uygun seçenekler olabilir.

Kısaca özetlemek gerekirse; mekana uygun model seçiminde bulunarak, düğünün bütününde ahenk yakalayabilirsin. Düğünün için giyeceğin gelinliğin seçimini yaparken dikkat etmen gereken unsurlar arasında en başta hareket kabiliyetin ve seçtiğiniz mekanın konsepti yer alıyor. Seçeneklerin arasından kendi tarzına en yakın olanını tercih edebilir, düğünün için en uygun gelinliği elde edebilirsin!

Düğününün mekanına göre hangi model gelinliklerin daha uygun olduğuna değindik. Bu modeller arasından aklınıza yatan tarzda gelinlikleri kolayca bulabilmek için https://dugun.com/gelinlik sayfasından faydalanabilir, istediğiniz kriterlere göre arama yapabilirsiniz. İlginizi çeken firmalar ile iletişime geçerek kolaylıkla randevu alabileceğinizi de unutmayın!