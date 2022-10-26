Mekanizmalı Koltuk Modelleri - Baressi Mobilya

Günler, diğer zamanlara göre daha hızlı ama aynı zamanda da çok daha yorucu bir şekilde geçiyor.

Günler, diğer zamanlara göre daha hızlı ama aynı zamanda da çok daha yorucu bir şekilde geçiyor. Bu nedenle de insanlar evlerine bir an önce gitmek ve gittiklerinde de dinlenmek istiyor. İşte tam bu noktada da evlerin içindeki mobilya modelleri karşımıza çıkıyor. Çünkü ergonomik bakımdan düzenlenen ve bu rahatlıkla yapılan mobilya modelleri, kişilerin konforuna pozitif anlamda katkı sağlamaktadır.

Özellikle de koltuk takımı gibi grupların, ergonomik olacak şekilde tasarlanması ve yine bu şekilde birinci sınıf malzemelerle üretilmesi kişilerin daha rahat ve dinlenmiş bir hayat geçirmesine yardımcı olur.





Ergonomik Mobilya Modellerine Baressi Mobilya Bakış Açısı



Baressi Mobilya, Masko dendiğinde ilk akla gelen firma olmakla birlikte akıllı mobilya modelleri alanında da Türkiye’nin en çok bilinen ve takip edilen mobilya firması. Tasarlayarak üretmiş olduğu mobilya modellerinde teknolojiyi ve şıklığı bir arada kullanan Baressi Mobilya, özellikle ürettiği mekanizmalı koltuk takımı modelleri ile ergonomik anlamda birçok firmaya ve tasarıma da önayak olmuştur.



Tv koltuğu modelleri de en yaratıcı Baressi tasarımı.

Mekanizmalı koltuk takımı modellerinin yanı sıra tv koltuğu modelleri alanında da birçok farklı tasarıma imza atan firma, medikal anlamda da bir ilk olan tv koltuk modellerinin ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden birisidir.

Birçok farklı özellik ile üretilen Baressi Mobilya tv koltuğu modelleri, Masko’da bulunan mağazasında müşterilerine sergilenmektedir.





Akıllı mobilya alanındaki en büyük firma.



Masko’da hizmet veren Baressi Mobilya, akıllı mobilya ve mekanizmalı mobilya alanında Türkiye’de hizmet veren en önemli firmadır. Özel olarak tasarlayarak üretmiş olduğu mobilya modellerinin yanı sıra iç mimarlık hizmeti de sunan firma, tüm yaşam alanları için özel dekorasyon projeleri üretimi gerçekleştirmektedir.

Firma ile iletişime geçerek üretime çıkarmış olduğu ürünleri ve dekorasyon projeleri hakkında detaylı bilgi alabilir aynı zamanda da firmanın Masko mağazasını ziyaret edebilirsininiz.