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Meksika'dan gelen kurtarma köpeği hayatını kaybetti

Meksika'dan gelen kurtarma köpeği hayatını kaybetti
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Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Meksika'dan gelen ekibin kurtarma köpeği ''Proteo'' hayatını kaybetti.

Meksika Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyük yol arkadaşımız köpeğimiz Proteo'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika Delegasyonu'nun bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz” denildi.

DHA

Etiketler meksika arama kurtarma ekibi kurtarma köpeği
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