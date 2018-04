Mektup 11 yıl sonra yerine ulaştı !

Bursa’da 11 yıl önce postaneye verilen mektubun adresine yeni ulaştığı iddia edildi.

Yenişehir ilçesinde tarım ilaçları iş yeri bulunan Alihan Kamıl’ın 28.12.2007 tarihinde ilçeye bağlı İncirli köyünde oturan bir müşterisine postane aracılığı ile yolladığı bilgilendirme mektubu 11 sene sonra alıcıya ulaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alihan Kamıl, “Firma olarak müşterilerimizi bilgilendirmek için onlara hep mektup gönderiyoruz. Bundan tam 11 sene evvel gönderdiğimiz bir mektubun müşterimizin eline şimdi ulaştığını öğrendik. Bunu ilk duyduğumuzda biz de çok şaşırdık. Müşterimize açıklamakta zorlandık. Şaşkınız, ne diyeceğimizi bilemiyoruz” diye konuştu.

On bir sene sonra aldığı mektupla şoka giren Mustafa Sevim ise, “Olay bir hafta önce oldu, mektuplar köyümüzün azası olan Ercan Gün’e geliyor. O da bizzat zarfı verdi. Açtığımızda on bir sene önce gönderildiğini gördük. Yenişehir’den İncirli Mahallesi on üç kilometre. Zarfı açtığımızda içinden ödenecek borç çıktı. Borcu daha önceden ödemiştik. Zarf bize on bir sene sonra gelince şaşırdık” dedi.

Muhtar azası Ercan Gün, “Yenişehir’den posta bize perşembe günleri geliyor. Ben aza olduğum için mektupları teslim alıyorum. Önemli mektupları imza karşılığı alıyor ve şahıslara teslim ediyoruz. Mustafa Sevim’i kahvede gördüm ve mektubu birlikte açtık. On bir sene sonra gelen mektup karşısında şok olduk” diye konuştu.

PTT yetkilileri ise, "Düzenli olarak haftada bir gün mektupları köy yerlerinde muhtarlığa teslim ediyoruz. Bu mektubun 11 sene sonra iletilmesi zor bir durum, mektup muhtarlık ya da mektubu teslim alan kişi tarafından unutulup yeni verilmiş olabilir" dedi.