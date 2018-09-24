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  3. 24 Eylül 2018 21:44

Melek Baykal hastaneye kaldırıldı

Ünlü tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Melek Baykal hastaneye kaldırıldı.

Melek Baykal hastaneye kaldırıldı
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Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Melek Baykal, Bodrum’da bel fıtığı patlaması sonucunda acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan ünlü oyuncunun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Ferhunde Hanımlar dizisindeki Nermin, Hayat Bağları dizisindeki Nurhayat ve Cennet Mahallesi dizisindeki Pembe rolleriyle tanınan ünlü tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Melek Baykal, bel fıtığının patlaması sonucunda Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından ameliyata alınan ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yılın bir bölümünü Bodrum’da geçiren ünlü sanatçının dün yapılan ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi. Tedavisinin devam ettiği öğrenilen Baykal, hayranlarına iyi olduğu mesajını yolladı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ünlü sanatçının ne zaman taburcu olacağı ise henüz bilinmiyor.

İHA

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