Melih Bulu, atanmış dekan da oldu!

Boğaziçi Üniversitesi’ne Erdoğan tarafından rektör olarak atanan Melih Bulu’nun, yeni kurulan İletişim Fakültesi’ne de dekan olarak atandığı belirtildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne seçim yapılmadan dışarıdan rektör olarak atanan Melih Bulu’nun bir fakülteye de dekan olarak atandığı ortaya çıktı. Gazete Duvar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6 Şubat’ta kurulan İletişim Fakültesi’ne vekaleten dekan olarak Bulu atandı. Boğaziçi Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, YÖK’ün Bulu’yu vekaleten dekan olarak atama kararı 14 Nisan’da gönderildi. Gazete Duvar