Melih Gökçek bu kez de ‘Susamam’ parçasını hedef aldı

Şanışer ve 17 rap sanatçısının kolektif çalışması olarak yayımlanan ve gündeme oturan “Susamam” ve aynı saatlerde rap sanatçısı Ezhel’in yayımladığı “Olay” parçalarıyla ilgili bir dizi paylaşım yapan Gökçek, iktidarın sürekli saldırdığı Gezi direnişini de hedef aldı.

Gezi direnişinin “Otfor” isimli bir özne tarafından organize edildiğini öne süren Gökçek, parçaların içinde bir takım “göndermeler” olduğunu iddia etti. Klibin “isyana teşvik ettiğini” söyleyen Gökçek, “Susamam” parçasının sembolüne dair de “Yerseniz” ifadelerini kullandı.

Gökçek, şunları kaydetti:

“TÜRKİYE’DE GEZİ OLAYLARI BAŞLADIĞINDA TELEVİZYON TELEVİZYON DOLAŞTIM. ÖNCELERİ BİRİLERİ MİLLETİ TENCERE TAVA SOKAĞA DÖKTÜ. HER TARAFI YAKIP YIKTILAR. ÇIKTIM TV’YE BU SOROS’UN TEZGAHI DEDİM, BUNUN ORGANİZATÖRÜ OTFOR DEDİM,

BU DEMOKRATİK DEVRİM DEDİKLERİ VE BÜTÜN DÜNYADA DEĞİŞİK ADLAR ALTINDA UYGULADIKLARI İKTİDAR DEVİRME TEKNİKLERİ DEDİM. USANMADAN DÜNYA VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİNİ BİREBİR MUKAYESE ETTİM. VATANDAŞ TEZGAHI GÖRDÜ. ÖNCE TENCERE TAVAYI, SONRA SOKAĞI BIRAKTI.

BU İŞLER ÖNCE PLANLANIR, BİRİLERİ ÖN GİRİŞİMLERİ YAPAR, MEHMET ALİ ALABORA GİBİ ADAMLARI KULLANIR, OLAYLAR AĞAÇ KESİLİYOR DİYE BAŞLAR, YENİ HAVA ALANINI, 3.KÖPRÜYÜ, NÜKLEER SANTRALLERİ YAPMAYACAKSINIZ DİYE PAZARLIĞA DÖNÜŞÜR. NEDEN ÇÜNKÜ ARKADA DİŞ GÜÇLER VARDIR.

ŞU ANDA DA BİRİLERİ BÖYLE BİR HAZIRLIK İÇİNDELER DİYE DÜŞÜNÜYORUM. HER ŞEYİN BİR HAZIRLIĞI ÖNCEDEN ADIM ADIM YAPILIR. TAŞLAR YERİNE KONULUR, BİR DE BAKARSINIZ KAOSUN TA ORTASINA DÜŞMÜŞSÜNÜZ. DİYECEKSİNİZ NE BİLİYORSUN? BAZI ŞEYLER HİSSEDİLİR…

NİSAN 2018’DE BENZERİ BİR GAYRET OLMUŞTU. NETFLİX’İN TANITIMI ADIYLA MASKELİ ADAMLAR

KEL ALAKA İSTANBUL’UN DÖRTBİR TARAFINDA DOLAŞTIRILDI. OLAYA DETAYLI DİKKAT ÇEKTİM VE YENİ GEZİ HAZIRLIĞI DEDİM. SES ROMA’DAN NETFLİX’İN CEOSUNDAN GELDİ. AMA OYUN BOZULDU…

ŞU AN TÜRKİYE’DE YENİ GEZİNİN ATEŞİNİ BİR KLİPLE ATEŞLEMEYE ÇALIŞIYORLAR.KLİBİN ADI “SUSAMAM”. KLİP BİR GÜNDE 3 MİLYON İZLEME ALDI. BU NASIL BİR ORGANİZASYON DÜŞÜNÜN. KLİP KİM TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ ÇOK MERAK EDİYORUM. KLİP İSYANI TEŞVİK EDİYOR.

KLİBİ YAPANLARIN İLK BAKIŞTA MASUM OLARAK GÜNLÜK PROBLEMLERİ SOL EDEBİYATLA DİLE GETİRDİĞİ İNTİBAI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR. KLİP 15 DAKİKALIK BİR KLİP.

BAŞLANGICI O KADAR MASUM Kİ,KLİP”Günler koşup giderken, neden var olduğunu unuttun.”DİYE BAŞLARKEN BİR ANDA POLİS VE EYLEMCİLERİN GÖRÜNTÜLERİ İLE”Ama biz müziğin birşeyler değiştirebileceğine inanıyoruz…Bizimle gel…Başlayalım mı, başlayalım mı?”DİYE SİZİ MÜZİĞE DAVET EDİYOR

KLİBİ İZLEDİKÇE İSYAN ÇAĞRILARI BAŞLIYOR. MASUM BİR MÜZİK İNSANLARI İSYANA TEŞVİK EDİYOR. TAM PROFESYONEL BİR YÖNTEM. İZLEYELİM Mİ?

ŞİMDİ KLİBİN KAPAĞI VE TİŞÖRT OLARAK YAYGINLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILAN SEMBOLE GELELİM. BARIŞ İÇİN KLİP YAPANLAR, SEMBOL OLARAK “ÖLMÜŞ KAFATASLI ADAMIN ELİNDE OTOMATİK SİLAH”I SEÇMİŞLER. KAMUFLE İÇİNDE KAFATASIN İÇİNDEN VE SIRTTAKİ ÇANTADAN ÇİÇEKLER,KELEBEKLER ÇIKIYOR.YERSENİZ..”

* Yazım hataları Melih Gökçek’e ait olup, editoryal düzeltme yapılmamıştır.