Melih Gökçek bu sefer sert kayaya çarptı: Ümit Özdağ!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Melih Gökçek'in kendisi hakkında "Özdağ eğitilmiş biri" ifadelerine sosyal medyadan çok sert bir yanıt verdi.

Sığınmacı sorununa ile ilgili açıklamaları ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile sosyal medya üzerinden tartışma yaşadı.

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Özdağ'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Özdağ'ın eski konuşmalarını içeren bir videoyu paylaşan Gökçek, ''ÜMİT ÖZDAĞ EĞİTİLMİŞ BİRİ… BUNU KENDİ ANLATTIĞI ÖRNEKLE ORTAYA KOYUYOR… BAKIN ALGI NASIL YAPILIR. İNSANLAR NASIL KANDIRILIR… GERÇEK OLMAYAN BİR KONU GERÇEKMİŞ GİBİ İNSANLAR NASIL İKNA EDİLİR TEK TEK ANLATIYOR… TIPKI SURIYE’LI GÖÇMENLER KONUSU GİBİ'' ifadelerini kullandı.

"BENİM KARŞIMA ÇAKARSAN SENİ PERİŞAN EDERİM MELİH"

Ümit Özdağ da Gökçek'in bu paylaşımına yanıt verdi.

Gökçek'in paylaşımını alıntılayan Özdağ, ''Doğru, Atatürk ve babam eğitti beni, Rahmetli babam Cengiz ağabeyi çok severdi. Onun hatırına sana bir şey söylemedim şimdiye değin. Bir daha suça meyilli zekan İle benim karşıma çakarsan seni perişan ederim Melih. Söz veriyorum. Zafer Partisine Saygi göstermeyi öğreneceksin'' ifadelerini kullandı.