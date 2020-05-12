Melih Gökçek hakkında milyonluk iddia!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, belediyenin içme suyu, kanalizasyon ve asfalt ihalelerinin büyük çoğunluğunu alan şirkete, imar planında satıştan sonra değişikliğe giderek milyonluk kazanç sağlattığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre; 90 bin metrekarelik inşaat alanı için ilgili şirkete satılan araziye, 2 cümlelik emsal değişikliği ile, 450 bin metrekarelik inşaat yapıldığı belgelendi. Şirket haksız emsal kullandığı araziye bir AVM ile konut projeleri yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla görevden el çektirilen Gökçek, 2009’da Büyükşehir Belediyesi’ne ait Eryaman’daki 49 bin metrekarelik otobüs garajını satışı için ihaleye çıktı. Söz konusu araziye 1994 ve 2003 yıllarında iki ayrı imar tadilatı yapılmış, arazinin imarı 1.8 emsal ve taban alan katsayısı 0.60 olarak belirlenmişti.

SADECE 2 FİRMA KATILDI

İhaleye, belediyenin içme suyu ve kanalizasyondan asfalt işine kadar çok sayıda yüksek bütçeli ihalesini alan bir şirket ile bu şirketin yan firması olan taş ocakları işletmecisi bir başka şirket katıldı. İhaleye, 19 milyon 918 bin 400 TL bedelle çıkıldı. İlgili şirket 20 milyon 100 bin TL teklif verdi ve araziyi aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın son yıllarda açtığı 8 ihalede toplamda 1.5 milyar dolardan fazla iş alan şirket belediyeye başvurarak yeni bir imar düzenlemesi istedi.

Cumhuriyet’in ulaştığı belgelere göre, 13 Mayıs 2011’de toplanan Belediye Meclisi, mevcut imar planında oyçokluğu ile iki cümlelik değişiklik yaptı. Arazinin, Dumlupınar 30 Ağustos caddesinde kalan kısmında yol kotu “0+0” şeklinde belirlenip, arazide kotun altında kalan bölümler ise “emsal dışında” bırakıldı. Kararı başkanvekilleri değil, doğrudan Melih Gökçek imzaladı.

Onay sonrasında şirket caddenin arkasında kalan kısmı yaklaşık 30 metre kazarak inşaat zeminini o kotta başlattı. Normalde araziye 90 bin metrekarelik inşaat yapılacakken, yapılan değişiklikle AVM ve konut projesi gerçekleştirdiği arazide 450 bin metrekarelik inşaat alanı elde etti. Böylelikle, arazinin emsali 1.8 değil, 9 olarak gerçekleşti. Eğer imar değişikliği satıştan önce yapılsaydı ve ihaleye ikiden fazla firmanın girmesi sağlansaydı, belediye satıştan 100 milyon TL’den fazla kazanç elde edebilecekti.

DAİRELER 800 BİN TL’DEN SATILDI

360 metrekarelik haksız emsal elde edilen arazide, 200 mağazası, sinema salonları, yapı marketleri olan bir ticaret merkezi ile 144 ofislik bir iş merkezi ve 555 konutluk 4 bloktan oluşan bir konut sitesi yapıldı. İnşaatın tamamlanmasından sonra 2017’de AVM hizmete açıldı. 88 bin metrekareli otoparkın da içinde olduğu 6 bodrum katı, bir zemin katı ve bir de üst zemin katı ile toplam 8 katlı AVM’de mağaza kiraları metrekaresi 60-100 dolar arasından kiracı buldu. Konut katlarında ise, 1+1 daireler 292 bin liradan 4+1 daireler de 800 bin liradan satışa çıkarılmıştı.