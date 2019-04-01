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  3. 01 Nisan 2019 16:37

Melih Gökçek sessizliğe gömüldü

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'da Mansur Yavaş'ın seçimin galibi olmasının ardından sessizliğe gömüldü.

Melih Gökçek sessizliğe gömüldü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'da Mansur Yavaş'ın seçimi kazanmasının ardından sessizliğe büründü.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sürekli mesajlar paylaşan Gökçek 23 saattir paylaşım yapmıyor.

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