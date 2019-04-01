Melih Gökçek sessizliğe gömüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'da Mansur Yavaş'ın seçimi kazanmasının ardından sessizliğe büründü.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve sürekli mesajlar paylaşan Gökçek 23 saattir paylaşım yapmıyor.
EŞİMLE BİRLİKTE OYUMUZU KULLANDIK...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 31 Mart 2019
MÜHRÜMÜZÜ CUMHUR İTTİFAKINA BASTIK:..
MİLLÎ BEKA İÇİN DUAMIZI YAPTIK.
RABBİM HAYIRLARA VESİLE KILSIN İNŞAALLAH,.. pic.twitter.com/tKCdSx9giq