Melih Gökçek'e milyon dolarlık soruşturma!

Ankara Büyükşehir Belediyesi müfettişlerinin araştırmaları sonucunda, 2005 yılında alınan özelleştirme kararına rağmen Belbeton A.Ş.’ye özelleştirme gerçekleşmeden önce milyonluk yatırımlar yapıldığı, protokole göre Belediye’ye vermesi gereken kârın Meclis Kararları alınarak şirketin sermayesine eklendiği ortaya çıktı. Teftiş raporunda, 2012 yılında özelleştirilen Belbeton’un değerini tespit eden Detay Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık AŞ’nin Belediye ve bağlı şirketlerle iş ilişkisi içinde olduğu için şirketin satış bedelinin kasıtlı olarak düşük gösterilmesinin bir yönlendirme ya da bir talimattan kaynaklı olabileceğinin değerlendirildiği yer aldı. Raporda bu satışı yapan Belediye Encümeni ile dönemin Belediye Başkanı’nın ciddi bir kamu zararına neden oldukları belirtildi.

ÖZELLEŞTİRMENİN ÖNCESİNDE ŞİRKETE DEV YATIRIMLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belbeton AŞ’nin 2005 yılında alınan Meclis Kararı ile özelleştirilmesine karar verildi. Şirket, 2012 yılında 12 milyon 500 bin dolara özelleştirildi. Şirketin değer tespitini Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ’nin ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin ortak olduğu diğer şirketlerle iş ilişkisinde olduğu tespit edilen “Detay Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık AŞ” firması belirledi.

Belediye'nin teftişi sonucunda bu bedelin bariz bir biçimde ve kasıtlı olarak düşük gösterildiği ifade edilerek, o dönemdeki Belediye Encümeni ve üst düzey yönetici sıfatına haiz Belediye Başkanı’nın eksik ya da hileli işlemlerle ciddi bir kamu zararına neden oldukları belirtildi.

Belediye yetkililerince yapılan incelemede, şirketin 12 milyon 500 bin dolara özelleştirilmesinden önce Belediye tarafından sadece 2007 ve 2008 yıllarında bordür ve parke taşı üretimi tesisi için yaklaşık 11 milyon TL (o günkü kurla 8 milyon 500 bin dolar) yatırım yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ile Belbeton arasında 1994 yılında imzalanan protokole göre şirketin yıl sonu kârının %50’sini belediyeye ödemesi gerektiği halde, 2009 yılında kârının yarısı olan yaklaşık 5 milyon TL’lik tutar değerindeki hissesinin Meclis kararı alınarak şirketin öz sermayesine ilave edilmesine karar verildiği belirlendi.

16 Eylül 2011 gün ve 2732 sayılı Meclis kararı ile de sermaye artışının takas işlemleriyle yapılmasına karar verilerek, şirketin belediyeye ödemesi gereken kâr payının şirket sermayesine eklendiği ifade edildi.

DEĞERİNDEN 10 KAT FAZLA İHALE VERİLMİŞ

Detay Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık AŞ’nin değerlendirme raporunda, Belbeton AŞ’nin 2011-2015 yılları arasında yaklaşık 145 milyon TL (o günkü dolar kuruna göre 71 milyon dolar) satış yapacağı öngörülmesine rağmen, Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı yıllar arasında şirkete söz konusu satış tutarının 10 katından fazla olan yaklaşık 1,5 milyar TL (732 milyon dolar) tutarında ihale verildiği ortaya çıktı.

Bu yolla Belbeton özelleştirilmesi, Belediye kaynakları ile finanse edilmiş ve geri kalan kısımla ise haksız kazanç elde edilmiş oldu.

İSİMSİZ İHBARA TAKİPSİZLİK KARARI

Belbeton’un satışı döneminde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen isimsiz ve imzasız bir ihbar dilekçesinde, belediye tarafından bu şirkete “Ankara Mücavir Alanı Tretuvar Döşeme İhalesinin” verilmiş olduğu, ancak imal edilen taşların ihale şartnamesine uygun üretilmediği bilgilerinin yer aldığı ortaya çıktı. Dilekçede, şirketin taşeron kullanarak ihale takvimine uymadığı bilgisinin yanı sıra, piyasa değeri ile sahip olduğu fabrikaları, kapasitesi, ticaret hacmi ile İSTON AŞ’den sonra Türkiye’nin en büyük şirketi olduğu, sadece 2009 yılında bordür üretimi amacıyla alınan fabrikanın o tarihteki değerinin 9 milyon dolar olduğu yer aldı.

Aynı dilekçede; piyasa değeri en az 80 ila 100 milyon TL arasında olan bu şirketin, dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek ile ilişkileri olduğu iddia edilen Murat Genç’in şirketi Genç Limited Şirketi’ne 22 milyon TL’ye satıldığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dilekçe ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ayrıntılı bilgi ve belge istenen yazının gönderilmesinin ardından takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.

RAPORDAKİ SKANDALLAR SAVCILIĞA BİLDİRİLDİ

Teftiş raporunda şirketin bedelinin çok altında bir satış fiyatı belirlenerek ihale edilmesi, değer belirleyen şirketin belediye, bağlı kuruluşlar ve iş ortakları ile yoğun iş ilişkilerinde bulunması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na o dönemde yapılan bir ihbarda ihaleyi kazanan firma sahibi ile dönemin Belediye Başkanı ile oğlu arasında yakın ilişkilerin bulunduğunun iddia edilmesi gibi delil ve emarelerin bulunduğu belirtildi. Raporda bu durumun Türk Ceza Kanunu’nun 235. maddesinde yer alan ihaleye fesat suçuna dair ciddi emareler bulunduğu, ihale şartlarını ile özellikle satış fiyatını etkilemeye yönelik örtülü anlaşmaya dayalı işlemler olduğu değerlendirilerek cezalandırılmaları istendi.

Değerlendirme sonucunda Büyükşehir Belediyesi, dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek, encümen üyeleri ve ilgili bürokratları hakkında 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve diğer kanun hükümleri çerçevesinde re’sen takdir edilmek üzere, gereğinin takdir ve ifası için rapor ve ekleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyusunda bulundu. Ayrıca değerlemeyi yapan Detay Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ hakkında da, yapılan değerleme raporunun gerçeklere aykırı, eksik ve hatalı hazırlandığının bilimsel mütalaa ile ortaya konulması nedeniyle suça iştirak ettikleri anlaşıldığından ilgili rapor ve eklerinin Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği belirtildi.

ZARAR ŞİRKET, GÖKÇEK VE EKİBİNDEN TALEP EDİLECEK

Büyükşehir Belediyesi’nin raporunun son kısmında ise, oluşan 16 milyon 241 bin 345 dolar zararın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, encümenler, ilgili bürokratlar, onay mercileri ve Detay Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ’den tazmini için dosyanın hukuk müşavirliğine gönderileceği yer aldı.