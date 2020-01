Melih Gökçek'in ''sosyal yardımları'' da mercek altında

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur yavaş, eski başkan i. Melik Gökçek zamanında, yoksul ailelere yapılan “sosyal yardım uygulamalarını” mercek altına aldı.

Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, geçmişe dönük yaptığı incelemede, iftar aylarında dağıtılan kuru gıda fahiş fiyatlarla ihale yapıldığı ortaya çıktı.

Yurt gazetesinden Süleyman Kılıç'ın haberine göre Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı incelemelerde, sosyal yardım ihalelerinde verilen fiyatlarda fahiş uygulamalara rastlandı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan bir yetkili, yapılan incelemelerle ilgili bilgi verirken, ABB’nin her yıl yurttaşlara sosyal yardımlarda bulunduğunu söyledi. Yetkili, “Sosyal yardımda dağıtılacak olan yardım malzemelerini listeliyor, yaklaşık maliyeti belirliyor ve ihaleye çıkıyor. Buraya kadar her şey gayet normal. Normal olmayan durum ise verilen ihalelerde firmaların verdiği fiyatlar. Her yıl ihtiyaç listesi aynı” dedi.