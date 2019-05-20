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  3. 20 Mayıs 2019 16:56

Melih Gökçek'ten Ahmet Hakan paylaşımı: İki ihtimal var

Ankara'nın istifa ettirilen eski belediye başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'la ilgili paylaşımlarda bulundu.

Melih Gökçek'ten Ahmet Hakan paylaşımı: İki ihtimal var
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Ahmet Hakan'ın bugün Hürriyet'te 'Melih Gökçek kripto İmamoğlu'cu olabilir mi' başlığıyla yayınlanan yazısına Melih Gökçek'ten tepki geldi.

Gökçek, Twitter hesabından Ahmet Hakan'ın yazısının fotoğrafını, "Bugün Ahmet Hakan aşağıdaki yazıyı yazarak aklınca beni susturmaya çalışmış. Ahmet Hakan için açıktan söylüyorum iki ihtimal var: 1) İmamoğlu'nun kazanacağını hissetti, İmamoğlu'ndan belediye başkanı olunca beklentileri var. 2) Ya da Ahmet'i korkuttular" notuyla paylaştı.

Gökçek daha sonraki paylaşımlarında da, bu akşam programında İmamoğlu'nu ağırlayacak olan Hakan'a "Bakalım İmamoğlu'na ne yapacaksın?" diye sordu.

Melih Gökçek'ten Grup Yorumlu kutlamaMelih Gökçek'ten Grup Yorumlu kutlama

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