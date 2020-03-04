Melih Gökçek'ten kavga açıklaması: ''Kafa resmen çökmüş''

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Meclis'te çıkan kavgada aldığı darbelerle kafasında ve yüzünde şişlikler oluşan CHP'li Engin Özkoç'un fotoğrafını paylaşarak "Bu fotoğraf foto montaj mı gerçek mi? Kafa resmen çökmüş" yorumunu yaptı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen İdlib oturumunda, CHP'li Engin Özkoç'un Genel Kurul öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tansiyon yükseldi ve AK Partili ve CHP'li milletvekilleri birbirine girdi. Özkoç'un, Meclis'te yaşanan kavga esnasında aldığı darbelerle kafasında ve yüzünde şişlik oluştuğu görüldü.

YÜZÜNDE VE KAFASINDA KIZARIKLIK OLUŞTU

Yumruklu kavganın ardından çekilen fotoğraflarda CHP'li Engin Özkoç'un kafasında şişlik oluştuğu ve yüzünde çeşitli yaralar meydana geldiği görüldü.

MELİH GÖKÇEK: KAFA RESMEN ÇÖKMÜŞ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un kavga sonrası çekilen fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından Twitter hesabından açıklamada bulundu. Özkoç'un fotoğrafını paylaşan Gökçek, "Bu fotoğraf foto montaj mı gerçek mi? Kafa resmen çökmüş" yorumunu yaptı.

"ÖZKOÇ'UN DOKUNULMAZLIĞI DERHAL KALDIRILMALI"

Öte yandan Melih Gökçek, CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri üzerine sosyal medyada açıklamalarda bulunmuştu. Gökçek, "Engin Özkoç haddini aşıp edebini, terbiyesini bir kenara bırakıp Sayın Cumhurbaşkanına resmen hakaret etmiştir... Bu kendini bilmez, FETÖ aşığı Özkoç'un dokunulmazlığı derhal kaldırılmalı ve yargı önünde hesap vermeli. AK Parti Milletvekillerini TBMM'de Engin Özkoç ve avanelerine verdiği ders için millet olarak tebrik ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.