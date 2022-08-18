Melih Gökçek'ten pes dedirten paylaşım! Apar topar sildi, suçu danışmana attı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar'ın fotomontaj yapılmış fotoğrafını paylaşarak bir hikaye uydurdu. Sosyal medyanın diline düşen Gökçek, paylaşımı apar topar sildi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Melih Gökçek, Beşiktaş’ın eski golcüsü Aboubakar’a yapılmış bir fotomontaja ölüm hikayesi uydurdu. Sosyal medyada alay konusu olan Gökçek, paylaşımı apar topar silip, suçu danışmanına attı.

Sık sık yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla sosyal medyanın diline düşen Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu kez de Beşiktaş’ın eski golcüsü Aboubakar’a yapılmış bir fotomontajı 'şehit hikayesi' olarak paylaştı

Daha önce de 'jelibon rezervi bulundu' paylaşımını gerçek sanarak canlı yayında anlatan Gökçek, Aboubakar'ın Somali'den gelip Türk vatandaşı olan ve savaşan Abu Bakeroğlu olduğunu iddia etti. Gökçek'in hikayesine göre "Abu Bakeroğlu" PKK'nin karakol saldırısında yaşamını yitirdi.

DANIŞMANINI SUÇLADI

Gökçek, sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları ile yaptığı hatayı fark edince paylaşımını apar topar kaldırdı. Daha sonra bir paylaşım daha yapan Gökçek, danışmanını suçladı.

Gökçek, "Özür dilerim danışmanımın yaptığı hatadan hemen haberim oldu ve bu açıklamayı yaptım" diye yazdı.