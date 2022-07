Memur emeklilerinin zam farkı ödeme tarihi belli oldu

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farkları 28 Temmuz'da ödenecek.

Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farklarının ödemesi 28 Temmuz'da yapılacak.

2 milyon 386 bin kişiye 6 milyar 447 milyon lira zam farkı ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir."

2 BİN 85 LİRA ZAM FARKI

Zam farkları, temmuzun 1'i ile 5'i arasında emekli aylıklarını zamsız alan tüm memur emeklileri ile hak sahiplerine ödenecek. Temmuz başında örneğin 5 bin lira zamsız emekli aylığı alan bir memur emeklisinin hesabına 2 bin 85 lira zam farkı yatırılacak.

Memur, memur emeklileri ile eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve aylık ödemeleri birbirinden tamamen farklı tarihlerde yapılıyor. Devlet memurları maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Memur emeklileriyle dul ve yetimlerinin ödemeleri ise her ay, 2 ayda 1 ya da 3 ayda 1 şeklinde olmak üzere 3 farklı dönemde gerçekleştiriliyor. Bu dönemlerde yapılan ödemeler ise sicil numaralarına göre ayın 1'i ile 5'i arasında hesaplara yatıyor. Eski ismi SSK ve Bağ-Kur olan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıkları ise yine sicil numaralarına göre her ayın 18 ile 24'ü arasında kalan 7 güne dağıtılarak ödeniyor.