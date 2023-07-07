Memur maaşı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ile bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Teklifin birinci maddesi üzerine söz alan teklif sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, madde ile depremden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için bir defa olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) getirdiklerini söyledi.

Ödemeye ilişkin de bilgi veren Ök, "Bunu da MTV'de olduğu gibi iki farklı şekilde ödeyebilecekler. Bu kanun yayınladığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar, yani Ağustos ayı oluyor. İkinci taksiti de Kasım ayı içerisinde ödeyebilecekler. Yeni araç alındığında ise normal MTV ve ek MTV'yi ödemiş olacaklar." sözlerini sarf etti.

Daha önce getirdikleri düzenleme ile deprem bölgesindeki araçların MTV'sini daha önce sildiklerini anımsatan Ök, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki tüm o araçlar MTV'den muaf. Diyelim ki kendisi deprem bölgesinde yaşamıyor ama deprem bölgesinde ağır hasar görmüş evi olan vatandaşlarımız var. O vatandaşlarımız da MTV'den muafiyet yaşayacaklar. Ya da diyelim deprem bölgesinde değil ama deprem bölgesinde birinci derece kan bağı yakınını kaybetmişler, onlar da MTV'den muaf olacaklar."

Ök, MTV'den 30 milyar liralık bir ek gelirin söz konusu olacağını vurguladı.

Kanun teklifinin 5. maddesiyle 2023 yılı içinde borç kullanım tutarının artırılmasına yönelik bir düzenlemeye gittiklerini belirten Ök, "Kümülatif net borç kullanım tutarı Haziran 2023 tarihi itibarıyla 424,6 milyar liradır. Bizim artırıyor olmamız demek, 3 katına kadar yetki verdiğimizde bunun hepsini kullanacağız anlamına gelmez." dedi.