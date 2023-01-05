Memur ve emekli zammı Meclis'e geliyor

Memur ve emekli maaşlarına ilişkin kanun teklifi 9 Ocak Pazartesi günü komisyonda görüşülecek.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 30 zamma ilişkin kanun teklifi pazartesi günü Plan Bütçe Komisyonu'nda yapılacak.

Açıklanan enflasyon verisinin ardından memur ve emeklilerine yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 14,6 refah payı verildi.

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya yükseldi.

ZAMLI MAAŞLAR BELLİ OLDU

En düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya çıktı.

Birinci derecenin 4'üncü kademesindeki öğretmen maaşı 15 bin 793 lira oldu.

8'inci derecenin birinci kademesinde çalışan bir polis memuru, Ocak ayında 18 bin 235 lira maaş alacak.

Artışla, birinci derecenin 4'üncü kademesinde bulunan uzman doktorun yeni maaşı ise 24 bin 743 lira.

Birinci derecenin 4'üncü kademesindeki vaizin maaşı 16 bin 615 liraya çıktı.

En düşük emekli aylığında zam oranı yüzde 60 oldu. 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı artık 5 bin 500 liraya çıktı.

Dul ve yetimleri aylıklarında yapılacak zam oranı da yüzde 30 olarak güncellendi.

Zam ve enflasyon farkı 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak.

KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 30 zamma ilişkin kanun teklifi komisyon görüşmeleri pazartesi günü Plan Bütçe Komisyonu'nda yapılacak.