Memur ve emeklilerin zamlı maaş ödemeleri için tarih belli oldu

Milyonlarca çalışan ve emeklinin beklediği Ocak ayı zamlı maaş ödemelerine ilişkin takvim belli oldu. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Türkiye'de her geçen gün artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı hiç şüphesiz en çok emekli vatandaşlarımızı vururken tüm emeklilerin 2026 yılı maaş zamlarıyla büyük bir hüsran yaşamıştı.

Hatırlanacağı gibi 2026 yılında Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık 2025 enflasyon verileri sonrasında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,09, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,6 zam yapılırken, en düşük emekli maaşına yüzde 18,48 artış yapılmıştı. Bu zamlarla birlikte en düşük emekli maaşının da 18 bin 938 TL'ye yükseleceği hesaplanmış ancak AK Parti 1.062 TL'lik ek zamla en düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye yükseltmek için TBMM'ye yasa teklifi sunmuştu.

Teklif dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken şimdi TBMM gündemine gelmesi ve büyük ihtimalle AK Parti ve MHP'nin oylarıyla 20 bin TL olarak kabul edilmesi bekleniyor.

Milyonlarca memur ve emekli zamlı maaşlarını beklerken maaş ödeme takvimi de belli oldu.

Buna göre yaklaşık 4 milyon memuru kapsayan ödeme süreci kapsamında, memurlar yüzde 18,6 oranındaki zammın yansıtıldığı maaşlarını yarın banka hesaplarından çekebilecek.

Öte yandan maaşını almış olan ancak zam farkını alamamış olan memurlar da maaş farkı ödemelerini alabilecek.

Memurlarda durum böyleyken maaşları yüzde 12,19 oranında artırılan 4A (SSK) kapsamındaki emekliler, zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında, emekli kartlarındaki tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde alacaklar.

Buna göre SSK (4A) Emekli Maaşı takvimi şu şekilde işleyecek,

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar 18 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar 19 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar 20 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar 21 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar 22 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar 23 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar 24 Ocak 
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar 25 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar 26 Ocak

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler de yüzde 12,19 artışlı maaşlarına 25-28 Ocak tarihleri arasında kavuşacaklar.

Ödemeler, yine tahsis numarasının son hanesine göre gruplandırılarak aşağıdaki takvime göre yapılacak;

Tahsis numarasının son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar 25 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 1 ve 3 olanlar 26 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar 27 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 0 ve 2 olanlar 28 Ocak

