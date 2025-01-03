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Memur ve emeklisinin zammı bugün belli oluyor

Memur ve emeklisinin zammı bugün belli oluyor
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Bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık 2024 enflasyon rakamları sonrasında tüm memur ve emeklinin maaş zammı belli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2025 Cuma günü (bugün) saat 10.00'da açıklanacak.

TÜFE'deki değişim kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici fiyat endeksi ekimde yüzde 2,88, eylülde yüzde 2,97, ağustosta yüzde 2,47, temmuzda yüzde 3,23 artış göstermişti.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

2025 asgari ücretinin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi.

Bugün aralık ayı enflasyon verileri açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı belli olacak. Memur ve memur emeklilerinin aylık artışları 7. dönem toplu sözleşme kapsamına göre belirleniyor.

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı aldı. TÜİK verilerine göre, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayları olmak üzere toplam 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 14,57 oldu.

Öte yandan memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Bugün açıklanacak zam oranı yaklaşık 16,5 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru etkileyecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 5 aylık verilere göre zam oranı belli. Yüzde 14,57'ye ilaveten aralık ayı TÜFE'nin eklenmesiyle 6 aylık işçi ve Bağ-Kur emeklisinin de zam oranı belli olacak.

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