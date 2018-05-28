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  3. 28 Mayıs 2018 22:05

Menderesli, Özallı ve Erdoğan'lı 1453 videosu

İstanbul’un fethinin 565. yılı nedeniyle bir video hazırlandı. Videoda Adnan Menderes, Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da görüntülerine yer verildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un fethinin 565. yılı nedeniyle bir video hazırladı. Merhum Başbakanlardan Adnan Menderes ve Turgut Özal’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yer verilen video büyük ilgi topladı.

İstanbul’un fethinin 565. yılı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir video hazırladı. Fethin canlandırıldığı videoda merhum Başbakanlardan Adnan Menderes ve Turgut Özal’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da yer verildi. Liderlere yer verilen video kısa sürede büyük beğeni aldı. 

 
 

 

 

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