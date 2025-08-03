Menzil tarikatı liderine ''öpücüklü'' karşılama
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Menzil tarikatı şeyhine yapılan karşılama töreni sosyal medyada olay oldu.
Menzil tarikatının lideri Saki Erol'a yapılan karşılama sosyal medyanın gündemine oturdu.
Videoda araçtan inen Erol'a müritlerinin öpücük attığı sesler duyulurken, video kaydı alan kişinin de "Geliyor, canım geliyor, ah sultanım, ah bir tanem" diye seslendiği duyuldu.
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