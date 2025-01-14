Menzil tarikatında miras kavgası: Mirası paylaşamadılar, yumruklaştılar

Türkiye'nin en etkili tarikatlarından biri olan Menzil tarikatında Abdülbaki Erol’un ölümünden sonra başlayan miras kavgası büyüyor.

Menzil lideri Abdülbaki Erol’un ölümünden sonra oğullarından Saki Erol, Serhendi Vakfı’nı kurarak yolunu kardeşi Mübarek Erol’un başında olduğu Semerkand Vakfı’ndan ayırdığını açıklamıştı.

Serhendiler ile Semarkand Vakfı arasında cemaatin mülklerini kimin kullanacağı tartışması cemaat içinde büyük kavgalara sebep oluyor.

Mal paylaşımında sorun yaşayan kardeşlerin “ibadet alanları”nda inşaata başlaması kavgaya neden oldu.

Şakirtler arasındaki kavganın ayrılması için jandarma araya girdi. Serhendi Vakfı sözcüsü olay yerinde açıklamalarda bulundu. Sözcü yaptığı açıklamada, “Bunlar cami avlusuna işediler. Kimseden fiili müdahale istemiyorum. Devletin ilgili mercileri harekete geçmeli. Ayrıca o kadar arazileri var, oda yapacak burayı mı buldular” ifadelerini kullandı.