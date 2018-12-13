Merakla beklenen açıklama geldi: İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki günler için İstanbul hava durumu hakkında bilgi verdi. Viva Radyo’da ‘’İnce Ayar" programına katılan Şen, sosyal medya üzerinden gelen sorulara da yanıt verdi. Şen "İstanbul’a yılbaşında kar yağacak mı?" sorusunu da yanıtladı.

Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul’da don olmayabilir ama Marmara’da olacak. Önümüzdeki günler için kar yok ama yağışlar devam edecek" dedi.

Şen Ege bölgesindeki iller için de konuştu. Bodrum’daki sellerle ilgili konuşan Şen, "Son dönemde çok yağış almaya başladı, Bodrum’a giden sistemlerin frekansları arttı bunun yanında bu hafta iç bölgelerde yüksek basınçtan dolayı güneş açacak ama gece don yaşanacak birkaç gün normal olabilir" ifadesini kullandı.

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