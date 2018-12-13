Merakla beklenen açıklama geldi: İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?
Merakla beklenen açıklama geldi: İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?
Hüseyin Avni Mutlu FETÖ'den tahliye edildi
Hüseyin Avni Mutlu FETÖ'den tahliye edildi
CHP'de sürpriz görüşme ! Kılıçdaroğlu evine gitti
CHP'de sürpriz görüşme ! Kılıçdaroğlu evine gitti
İstanbul'un tarihini değiştirecek müthiş keşif
İstanbul'un tarihini değiştirecek müthiş keşif
Emekli maaşına enflasyon zammı oranı %10'u aştı
Emekli maaşına enflasyon zammı oranı %10'u aştı
Asgari ücret pazarlığı başladı: İşte masadaki 2 teklif !
Asgari ücret pazarlığı başladı: İşte masadaki 2 teklif !
Milyonlarca çalışanı sevindiren teklif: Gelir vergisi %15’te sabitlensin !
Milyonlarca çalışanı sevindiren teklif: Gelir vergisi %15’te sabitlensin !
THY uçağında 13 bin metrede doğum
THY uçağında 13 bin metrede doğum
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Aralık 2018 13:34

Merakla beklenen açıklama geldi: İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Merakla beklenen açıklama geldi: İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?
A+ A-

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki günler için İstanbul hava durumu hakkında bilgi verdi. Viva Radyo’da ‘’İnce Ayar" programına katılan Şen,  sosyal medya üzerinden gelen sorulara da yanıt verdi. Şen "İstanbul’a yılbaşında kar yağacak mı?" sorusunu da yanıtladı. 

Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul’da don olmayabilir ama Marmara’da olacak. Önümüzdeki günler için kar yok ama yağışlar devam edecek" dedi. 

Şen Ege bölgesindeki iller için de konuştu. Bodrum’daki sellerle ilgili konuşan Şen, "Son dönemde çok yağış almaya başladı, Bodrum’a giden sistemlerin frekansları arttı bunun yanında bu hafta iç bölgelerde yüksek basınçtan dolayı güneş açacak ama gece don yaşanacak birkaç gün normal olabilir" ifadesini kullandı.

 

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

meteoroloji , hava durumu , kar yağışı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM