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Meral Akşener sessizliğini bozdu

Meral Akşener sessizliğini bozdu
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İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini bıraktıktan sonra sessizliğini koruyan Meral Akşener'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı geldi.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kadınlara seslendiği bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajını paylaştı.

Akşener mesajında kadınlara seslenerek, "Ne yazık ki uzun bir zamandır, erkek egemen diskurların, kadın kimliği üzerinden biçilen toplumsal rollerin ve dayatmaların oldukça kolay olduğu ve normalleştirildiği günlerden geçiyoruz." dedi.

Akşener, "Hayatın her alanında karşılaştığı ayrımcılığa, zorbalığa ve haksızlığa karşı yıkılmayan, mücadeleden vazgeçmeyen değerli kadınlar, Ne yazık ki uzun bir zamandır, erkek egemen diskurların, kadın kimliği üzerinden biçilen toplumsal rollerin ve dayatmaların oldukça kolay olduğu ve normalleştirildiği günlerden geçiyoruz.  Ancak şunu unutmayın ki, böylesi netameli zamanlarda verilen hiçbir mücadele yalnızca bireysel değil, toplumsal dönüşümün de bir parçasıdır." ifadesini kullandı. 

Akşener şunları kaydetti:

Çünkü tarihimizde de nicelerine şahitlik ettiğimiz gibi kadınlar, toplumun üreten, yöneten, değiştiren ve dönüştüren en kıymetli gücüdür. Bu gücün sadece belirli günlerde değil, her zaman hatırlarda kalmasını diliyor. Emeğiyle, zekâsıyla ve cesaretiyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum....

Etiketler iyi parti Meral Akşener kadınlar günü "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"
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