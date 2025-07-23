Meral Akşener ve Sinan Oğan'a 50 milyon Dolarlık çok ağır suçlama

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret eden Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partilerinin AK Parti tarafından desteklendiğine dair iddialara yanıt verirken İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'e ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine adaylıktan çekilen Sinan Oğan'a çok ağır bir ithamlada bulunarak "Bizim de 50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin ayrıntılar, Fatih Altaylı'nın aynı isimli Youtube kanalında aktarıldı.

AK Parti tarafından desteklendiğine yönelik iddialara ilişkin soruya yanıt veren Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Bu bize Sinan Oğan ve Meral Akşener'in bıraktığı bir leke. Onlar yüzünden herkeste bu kaygı var, haklılar. Bizim de 50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar. Peki şunu soruyorum: Sizce AKP bugüne kadar beni hiç davet etmedi mi, gittim mi?

2023'ü düşünün. Ben İYİ Parti'den niye koptum? Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecekler diye. Peki Kılıçdaroğlu AKP'nin istediği aday değil miydi? AKP'nin adamı olsam Kılıçdaroğlu aday yapılmasın diye partiden ayrılma pahasına mücadele eder miydim? Ben AKP'ye yaklaşmam. Çünkü bilirim ki gölgeye sığınanın gölgesi olmaz."