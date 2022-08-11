Meral Akşener'den ''Cumhurbaşkanı adayı mısınız?'' sorusuna yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de esnaf ziyaretlerinde önemli açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir kent merkezi ile Kozaklı ve Avanos ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Meydanda toplanan vatandaşlara da hitap eden Akşener, Türkiye'de çalışanların yaklaşık yarısının asgari ücretle geçinmeye çalıştığını öne sürdü. Akşener, yolda gelirken il başkanına geçtikleri yerlerdeki kiraları sorduğunu dile getirerek, "Avanos'ta kiraların 3 bin, 3 bin 500 lira olduğunu söyledi. Arkadaş, asgari ücretli birisi evli, tek maaşlı, o kirayı nasıl ödeyebilir, kalan parayla da nasıl geçinebilir? Emeklinin 3 bin 500 lira aldığı bir ülkede o emekli geçinebilir mi? Siyasetçinin görevi, seçmenin tasasını, derdini dinleyip ona göre çözüm üretmek. O çözümler üzerine de rekabet etmektir." diye konuştu.

'ATANAMAMIŞ ÖĞRETMEN OLAMAZ'

Kendisini öğretmen olarak tanıtan bir kişinin, "başöğretmen ve uzman öğretmen düzenlemesine" tepkili olduğunu belirtmesi üzerine Akşener, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlik öyle bir makamdır ki sizin ciğerpareniz evlatlarınızı teslim ettiğiniz insandır. O öğretmeni mutlu etmek bu ülkenin görevidir. Atanamamış öğretmen olamaz. Ya okulları açma ya da öğretmenleri tayin et. Bu ülkede atanamamış öğretmen bırakılması ülkeye, evlatlarımıza ihanettir." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN ADAY OLACAK MI?

Girdiği bir iş yerinde iş yeri sahibi Yılmaz Balcı ile sohbet eden Akşener, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim” diyerek cevap verdi.