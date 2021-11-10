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Meral Akşener’in konvoyunda kaza: Facianın eşiğinden dönüldü

Meral Akşener’in konvoyunda kaza: Facianın eşiğinden dönüldü

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem'in bulunduğu araç Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kaza yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş’ın cenazesi Ankara’nın Beypazarı ilçesinde toprağa verildi.

Cenazeye pek çok siyasetçi katılırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ekibiyle birlikte orada yer aldı.

 FACİADAN DÖNÜLDÜ
Cenaze sonrası dönüş yoluna çıkan İYİ Parti konvoyunun yaptığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgiye göre İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem’in bulunduğu aracın önüne bir köpek çıktı. Aracın sürücüsü köpeğe çarpmamak için ani bir frenle durmak isteyince arkadaki araç duramayıp Erdem’in aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da tarlaya uçarken, Erdem’in kafasını çarptığı ancak durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AKŞENER, ÖNDEKİ ARAÇTAYDI
Kazaya karışan diğer aracın koruma aracı olduğu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de öndeki araçta seyahat ettiği bildirildi.

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Etiketler iyi parti kaza ankara
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