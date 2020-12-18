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  3. 18 Aralık 2020 22:17

Meral hemşire koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Samsun’da koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olan Meral hemşire hayatını kaybetti.

Meral hemşire koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Samsun Valisi Zülkif Dağlı hemşire Meral Arbağ için başsağlığı mesajı yayınladı.

Vali Dağlı, "Kovid-19 nedeniyle vefat eden Bafra Devlet Hastanesi'nde görevli hemşiremiz Meral Arbağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Sağlık camiamızın başı sağ olsun" dedi.

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