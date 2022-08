Mercedes-Benz Fashion Week Türkiye’nin Kültürel Mirasını Global Medya Platformlarına Taşıdı

Nike, Boyner ve Under Armour’un Reklam Yüzü Azat İpek Gelecek Hedeflerini Anlattı

Her yıl farklı ülkelerde ve farklı şehirlerde düzenlenen Mercedes-Benz Moda Haftası, 2020 yılında Türkiye’de dijital olarak gerçekleşti. Türkiye’nin kültürel destinasyonlarının tanıtımı konusunda büyük rol oynayan etkinlikte Ani Harabeleri, Tuz Gölü, Sultan Sazlığı, Kapadokya, Nemrut Dağı, Topkapı Sarayı, Galata Köprüsü ve benzeri alanlarda yapılan çekimler Koray Birand tarafından gerçekleştirildi ve ortaya çıkan film için toplamda 5000 kilometre yol kat edilmiş oldu. Böylelikle hem Türkiye’nin hem de İstanbul’un kültürel mirası global medya platformlarına taşınmış oldu.

Mercedes-Benz sporluğunda her yıl düzenlenen Mercedes-Benz Moda Haftası, Almanya Stuttgart merkezli bir moda katılım programı olarak pek çok ünlü modacıyı ağırlıyor. Her yıl farklı ülkelerde düzenlenen Mercedes-Benz Moda Haftasında Rosenthal Tee, David Koma ve Mary Katrantzou başta olmak üzere pek çok tasarımcı tasarımlarını sergiliyor. Mercedes-Benz Moda Haftası Madrid, Berlin, Miami gibi önemli şehirlerin yanı sıra İstanbul’da da düzenleniyor. 2019 yılında fiziksel olarak gerçekleştirilen İstanbul’daki etkinlik, 2020 yılında ise pandemi koşulları nedeniyle dijital olarak düzenlendi. 21 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştiren etkinlikte, Hemington koleksiyonu içerisinde Azat İpek tek Türk model olarak yer aldı.

BOYNER, NİKE VE UNDER ARMOUR GİBİ MARKALARIN REKLAM YÜZÜ

Boyner, Nike ve Under Armour gibi markaların reklam çekimlerinde de yer alan İpek, oyunculuk eğitimleri aldığını ifade etti. Kıvanç Tatlıtuğ’un en beğendiği oyuncu olduğunu belirten model, Malazgirt 1071 filminde Bizans ordu komutanını canlandırdı. Modellik kariyerini sürdürmek için Dubai’ye giden ve hala burada yaşadığını dile getiren İpek, “2019’da İstanbul’da katıldığım Mercedes-Benz Moda Haftası pek çok uluslararası marka ve tasarımcıyı ağırladı. Benim de bu süreçte pek çok önemli isimle tanışma fırsatım oldu. Mercedes-Benz Moda Haftası hem Moda Tasarımcıları Derneği, hem Birleşmiş Markalar Derneği hem de İstanbul Moda Akademisi tarafından desteklenen son derece büyük bir organizasyon. Ki zaten önümüzdeki yıllarda da İstanbul’da düzenlenmeye devam edecektir” dedi.

“EĞİTİM İÇİN LOS ANGELES’A GİTMEYİ PLANLIYORUM”

Türkiye’de dövüş sporları ile ilgilenirken antrenörlerinin de desteğiyle Best Model of Turkey yarışmasına katılan Azat İpek, modellik kariyerine de bu yarışmadan sonra başladığını dile getirdi. Hem dövüş sanatçısı hem de iyi bir aktör olan Scott Adkins’i kendisine idol olarak belirlediğini dile getiren İpek, “İleride en beğendiğim modacılardan biri olan Ferhan Aral ile çalışmayı çok isterim. Her ne kadar Dubai’deki lüks otelin reklam çekimleri ile başladığım modellik kariyerim yeni olsa da, kısa süre içerisinde kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Zaten reklamlarında yer aldığım markaların ve yapmış olduğum çalışmaların da bunu gösterdiğine inanıyorum” dedi.

Başarılı model İpek, “Oyunculuk ve modellik eğitimi almak için Los Angeles’a gitmeyi planlıyorum. Kürtçe, Arapça ve İngilizce biliyorum. İnsanlık tarihini araştırmak en büyük hobilerimden biri. Bir yandan spor yaparak vücuduma iyi bakıyor, bir yandan da beni geliştirecek araştırmaları ve aktiviteleri yapmaya devam ediyorum. Önümüzdeki yıllarda Mercedes-Benz Moda Haftası da dahil olmak üzere pek çok etkinlikte yer almak istiyorum” diyerek hedeflerini aktardı.