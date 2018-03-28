Meriç'te korkunç olay ! Çok sayıda mülteci kayboldu

Meriç'ten son dakika gelen kötü haber yürekleri burktu. Meriç Nehri'nde Yunanistan'a geçmeye çalışan 20'ye yakın mültecinin kaybolduğu bildirildi.

EDİRNE'DE BİR KEZ DAHA SU TAŞKINI ALARMI VERİLDİ

Türkiye’nin sınır komşusu Bulgaristan’ın, şiddetli yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte doluluk oranı artan barajlarının kapaklarını açması nedeniyle vatandaşları tedirgin etti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, '24 saat sonra sel sularının Edirne'ye ulaşacağını ve su seviyesinin daha da yükseleceğini' söyledi.

DSİ 11’nci Edirne Bölge Müdürü Nesip Özden, nehirlerdeki artışın süreceğini ifade ederek, “Edirne’de Meriç Nehri saat 10.00 itibariyle 1342 metreküp/saniyeye debiye ulaşmıştır. Debideki artış olup olmayacağı konusunu, Arda Nehri’ndeki barajlardan bırakılacak su miktarı belirleyecek olup şu an için kesin bir sonuca varmış değiliz. Önümüzdeki saatlerde arkadaşlarımız Bulgaristan’daki Arda Nehri üzerindeki istasyonlarla irtibat kurup durumu izleyeceğiz. Şu an için sıkıntılı bir durum yok” dedi.

‘SU SEVİYESİ DÜŞECEK’

Su seviyesinin düşeceğini belirten Özden şunları söyledi:

“Dünkü almış olduğumuz yorumlara göre Meriç Nehri’nde debi en fazla 1750 metre küpe ulaşacağı ancak ulaşmayabilir bu seviyeye. Önümüzdeki 15 gün için yağış görünmüyor. Eğer Arda Nehri’ndeki savaklanan suda düşme olursa Meriç Nehri’nde su seviyesi düşecektir. Arda Nehri’nde 270 metreküp/saniye su beklerken, oradaki karlardan yağışlardan gelen suyla 440 metreküp/saniyeye çıkmıştır. Biraz daha artarsa Edirne’de su seviyesi yükselecek. Şu an için sıkıntılı bir durumumuz yok. Bütün ulaşımlar sağlanıyor. Biz tedbir amaçlı köprülerde ulaşımı engelledik. Tunca Nehri’nde artış beklemiyoruz”