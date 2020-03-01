Merkel Kızılay'a güvenmemiş şartlı bağış yapmış !

Sözcü Gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, "Erdoğan önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde Merkel'e 'Niye doğrudan Kızılay'a vermiyorsunuz' diye soruyor. Merkel'in yanıtını öğrenemiyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, "Evin içini temizlemeden, dışarıda haklı olunamadığının bir isbatı daha…Son teslim yeri TÜRGEV olan Başkengaz'ın Kızılay'a yaptığı 8 milyon dolar bağış meselesini unuttuk gitti. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 27 Şubat sonrası ilk kez dün ekran karşısına çıktı. Partisinin İstanbul milletvekillerine; Rusya, Amerika ve Almaya liderleriyle yaptığı İdlib görüşmelerini aktardı.'Bugün Suriye'yi parçalamak isteyenler, yarın Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymazlar' üst başlığı veriyor. Türkiye'nin İdlib'de gözlem noktaları bombalanmış; 36 askerimiz şehit düşmüş; bu konulara girmiyor." düşüncesini dile getirdi.

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz'ın "Merkel, Başkentgaz aparatı Kızılay’a güvenmemiş!" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle;

Evin içini temizlemeden, dışarıda haklı olunamadığının bir isbatı daha……

Son teslim yeri TÜRGEV olan Başkengaz'ın Kızılay'a yaptığı 8 milyon dolar bağış meselesini unuttuk gitti.

AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 27 Şubat sonrası ilk kez dün ekran karşısına çıktı.

Partisinin İstanbul milletvekillerine; Rusya, Amerika ve Almaya liderleriyle yaptığı İdlib görüşmelerini aktardı.

“Bugün Suriye'yi parçalamak isteyenler, yarın Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymazlar” üst başlığı veriyor.

Türkiye'nin İdlib'te gözlem noktaları bombalanmış; 36 askerimiz şehit düşmüş; bu konulara girmiyor.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmede mülteci sorunu ve alınacak yardım paraları öne çıkmış.

AFAD, Aralık 2019'dan beri yoğun göç alan Atme Kampı'nın yetersizliği karşısında, “Gerginliği Azaltma Bölgesinde” briket evler yapmaya başladı.

3 milyon 700 bin Suriyeli göçmeni barındıran Türkiye'nin, yeni bir göçmen dalgasına tahammülü kalmadı.

Hal böyleyken, Merkel briketten konut projesine 25 milyon Euro bağış yapacağını açıklamıştı.

Meğer Merkel şartlı bağış yapmış. Para Kızılay'a doğrudan verilmiyor.

25 milyon Euro önce Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği'ne teslim ediliyor.

Onlar da bu parayı merkezi İsviçre'de olan uluslararsı yardım kuruluşu Kızılhaç'a veriyorlar.

Kızılhaç da Kızılay'a verecek…

Erdoğan önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde…

Merkel'e “Niye doğrudan Kızılay'a vermiyorsunuz” diye soruyor.

Merkel'in yanıtını öğrenemiyoruz.

Erdoğan “Siz mültecileri alın biz size 100 milyon Euro verelim” teklifinde bulunuyor.

Merkel “Kalsın” diyor!