  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü

Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın annesi Hatice Karahan, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın annesi Op. Dr. Hatice Karahan, tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti. Karahan için ikindi namazına sonrası Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Devlet Bakanı ve Avrupa Birliği Baş müzakerecisi Egemen Bağış ve çok sayıda iş insanı katıldı. Karahan’ın cenazesi, Uşak’ta bulunan aile kabristanlığına toprağa verilecek. 

DHA

text-ad
Etiketler fatih karahan tcmb merkez bankası başkanı hatice karahan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı Cumhurbaşkanlığı'nda ''Mehmet Akif Ersoy'' depremi: Görevinden istifa etti Cumhurbaşkanlığı'nda ''Mehmet Akif Ersoy'' depremi: Görevinden istifa etti Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faiz oranları değişti Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faiz oranları değişti Kariyerini bırakıp hayali olan çiftçiliğe adım attı: Gramı 700 TL'den satılıyor Kariyerini bırakıp hayali olan çiftçiliğe adım attı: Gramı 700 TL'den satılıyor ''Taciz listesi'' skandalı okul müdürünü koltuğundan etti ''Taciz listesi'' skandalı okul müdürünü koltuğundan etti Güllü'nün cinayetten tutuklu kızı Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı Güllü'nün cinayetten tutuklu kızı Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı Erdoğan bahis skandalı için sessizliğini bozdu: ''Hayrete düştüm'' Erdoğan bahis skandalı için sessizliğini bozdu: ''Hayrete düştüm'' MHP'li Adan, AK Partili vekile sert çıktı: ''Kimi döveceksin, böyle bir şey olur mu?'' MHP'li Adan, AK Partili vekile sert çıktı: ''Kimi döveceksin, böyle bir şey olur mu?'' Özgür Özel ''gündeme bomba gibi düşecek'' gelişmeyi mitingde açıkladı Özgür Özel ''gündeme bomba gibi düşecek'' gelişmeyi mitingde açıkladı Pazarlık masasına oturmayan Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu Pazarlık masasına oturmayan Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu
Trans birey cinayetinde sanığın ''cinsel saldırı'' iddiası kurgu çıktı Trans birey cinayetinde sanığın ''cinsel saldırı'' iddiası kurgu çıktı Güllü'nün kızının arkadaşı cinayeti itiraf etti; Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı! Güllü'nün kızının arkadaşı cinayeti itiraf etti; Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı! İslam Memiş'ten 2025'te şov yapan gram altın ve gümüş için kritik uyarı İslam Memiş'ten 2025'te şov yapan gram altın ve gümüş için kritik uyarı Dünyada sadece 8 tane var! Türkiye'nin doğa harikası jandarmaya emanet Dünyada sadece 8 tane var! Türkiye'nin doğa harikası jandarmaya emanet İstanbul'da korkunç olay: 100 metre arayla 2 ceset bulundu İstanbul'da korkunç olay: 100 metre arayla 2 ceset bulundu Kadın spikerden olay ifade: ''Mehmet Akif Ersoy'la üçlü ilişki yaşadık'' Kadın spikerden olay ifade: ''Mehmet Akif Ersoy'la üçlü ilişki yaşadık'' Aşk iddialarını doğruladı: İşte Hande Erçel'in gönlünü çalan o isim! Aşk iddialarını doğruladı: İşte Hande Erçel'in gönlünü çalan o isim! Atatürk portresine çirkin saldırı! Gözaltına alındı Atatürk portresine çirkin saldırı! Gözaltına alındı Geçen yıl çöle dönen gölde sevindiren manzara! Geri döndüler Geçen yıl çöle dönen gölde sevindiren manzara! Geri döndüler Gizli bölmeli, zil sistemli ''fuhuş'' salonlarına polis baskını Gizli bölmeli, zil sistemli ''fuhuş'' salonlarına polis baskını