Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasını kim istedi ?

Türkiye, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmasının haberiyle cumartesi günü uyandı. Merkez Bankası Başkanı’nın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle alınmasının hukuki boyutuna dair tartışmalar devam ederken; Reuters’a konuşan bir kaynak Cumhurbaşkanı ile damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Çetinkaya’nın istifasını istediğini iddia etti. Kaynak, Çetinkaya’nın istifa talebi üzerine Merkez Bankası’nın bağımsızlığını hatırlattığı ve bunu reddettiğini kaydetti.

Merkez Bankası’ndaki süresinin bitmesine bir yıl daha olan Çetinkaya’nın görevden alınmasına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmazken; piyasalarda Çetinkaya’nın hükümetin faiz indirimi talebine olumlu yanıt vermemesi sebebiyle oyun dışı bırakıldığı konuşuluyor.

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