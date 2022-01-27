Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I" toplantısında Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kavcıoğlu, yaptığı konuşmada, "Küresel enflasyonda dikkat çeken artışlar gözleniyor. Aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanmayı destekliyor." dedi.

Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 23,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. 2022 yıl sonu için yüzde 11,8 olan enflasyon tahmini 11,4 puan artışla yüzde 23,2'ye yükseltildi. 20 Aralık'ta Merkez Bankası'nın tek kuruş satmadığını belirten Kavcıoğlu, bilançoda rezervlerdeki düşüşte BOTAŞ'a yapılan döviz satışının etkili olduğunu kaydetti.

Kavcıoğlu'nun konuşmasında öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

Enerji fiyatları geçtiğimiz rapor dönemine göre geriledi. Küresel enflasyonda dikkat çeken artışlar gözleniyor.

Öncü göstergeler iktisadi faaliyetim güçlü seyrettiğini göstermektedir. Milli gelir çeyrekte 2.7 arttı. Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devam edeceğiniz öngörüyoruz. Yıllık cari dengedeki iyileşme sürüyor. Cari işlemler dengesinin 2022 de fazla vereceğini öngörüyoruz.

Net ihracatın büyümeye katkısı 6.8. Salgının etkilerinin zayıflamasıyla tedarik sorununun henüz düzelme eğilimine girmediğini değerlendiriyoruz. İhracat miktarı artış eğilimini korudu. İstihdam turizm sektöründeki olumlu seyirin de etkisiyle artış eğilimini koruyor. Aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlamayı destekliyor.

Turist sayısındaki artış yılın son çeyreğinde de sürdü. İmalat sanayi kullanım kapasite oranı salgın öncesinin üzerine çıktı.

İstihdam turizm sektöründeki olumlu seyirin de etkisiyle artış eğilimini koruyor.

Merkez Bankası, 2022 sonu enflasyon tahminini, yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yukarı yönlü güncelledi. TCMB tarafından, bir önceki raporda bu yıl sonu için yüzde 11,8, 2023 sonu için yüzde 7 'lik bir tahmin ortaya konmuştu.

2022 yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8’den yüzde 23,2’ye yükselttik. Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 23,2, 2023 sonunda yüzde 8,2 ve 2024 sonunda yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir.