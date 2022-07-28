Merkez Bankası'ndan Dijital Türk Lirası açıklaması

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TCMB'nin 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini paylaştığı açıklamasında, Türkiye'de uzun zamandır gündemde olan kripto paralar için de sürpriz bir açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın 3. Enflasyon Raporunu açıkladı. Merkez Bankası, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltti. Kavcıoğlu, "Dijital para ile ilgili güzel haberleri en kısa sürede vereceğiz, geri adım yok" dedi.

Kavcıoğlu dijital parayla ilgili açıklamasını "Dijital para ile ilgili güzel haberleri en kısa sürede vereceğiz, geri adım yok, çalışmalarımız başarılı ve yoğun bir şekilde devam ediyor, sona doğru geliyoruz, bu yıl içinde, yıl sonuna doğru, tam tarihi daha sonra vereceğiz." diyerek sürdürdü.

BAKAN NEBATİ KRİPTO BORSASI LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in Kurucu ve CEO'su Changpeng Zhao ile videokonferans yoluyla görüştü.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile videokonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık" ifadelerini kullandı.

19 MİLYAR DOLARLIK SERVET

2017 yılında Çin asıllı Kanadalı Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance'de 2021 yılında toplam işlem hacmi 7.7 trilyon dolara ulaştı. Dünya genelinde platformun 29 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 'CZ' olarak da tanınan Changpeng Zhao 19 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 19. insanı konumunda bulunuyor.