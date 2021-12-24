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Merkez Bankası'ndan kritik ''döviz alım'' açıklaması

Merkez Bankası'ndan kritik ''döviz alım'' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur ve swap görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur ve swap görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur aşağı geldiğinde alımlarla güçlenecek rezervin bu işin sigortası olacağını belirtti.

Kavcıoğlu iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini de söyledi.

Etiketler merkez bankası sawp açıklama
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