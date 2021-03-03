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Merkez Bankası'ndan sıkı para politikası açıklaması

Merkez Bankası'ndan sıkı para politikası açıklaması

Merkez Bankası, yatırımcılara video konferans yöntemiyle yaptığı sunumda "Sıkı para politikası duruşu kararlılıklar sürdürülecek. Rezervler istikrar kazandı ve ılımlı bir toparlanma başladı" mesajını verdi.

Merkez Bankası, yatırımcılara video konferans yöntemiyle sunum yaptı. Sunumda, "Sıkı para politikası duruşu kararlılıklar sürdürülecek. Rezervler istikrar kazandı ve ılımlı bir toparlanma başladı" mesajı verildi.

Etiketler merkez bankası mesaj
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