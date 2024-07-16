Merkez Bankası'nın brüt rezervinde yeni zirve

Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervi 12 Temmuz haftasında 5,4 milyar dolar artarak 153,8 milyar dolarla tarihi zirveye çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri yeni rekor düzeye ulaştı.

BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e için yaptığı hesaplamalara göre, 12 Temmuz haftasında 5.4 milyar dolar artarak 153,8 milyar dolara ile tarihi zirvesine yükseldi.

5 Temmuz haftasında Merkez'in rezervi 148,4 milyar dolar düzeyindeydi.

4,1 milyar dolarlık döviz alımı

Net uluslararası rezervler 3,9 milyar dolar artarak 47,5 milyar dolara yükseldi. Söz konusu haftada Merkez Bankası'nın nette 4,1 milyar dolar döviz alımı yaptığı hesaplanıyor.

Swap hariç net rezervler 23 milyar dolara yakın

Merkez Bankası'nın analitik bilançosundan yapılan hesaplamaya göre, bir önceki hafta 18.1 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise 4.6 milyar dolar artarak 22,80 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası, rezerve ilişkin son verileri perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

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