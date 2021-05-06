Merkez Bankası'nın faiz karar gününde piyasalar yine yükselişte!

Merkez Bankası bugün gerçekleşecek Para Politikaları Kurulu'nda yeni faiz kararını açıklayacak. Piyasaların gözü bu karara çevrilmişken; dolar 8,32, euro 10,02 sterlin ise 11,61 TL'den işlem görüyor. Gram altın 479 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 7,10 TL seviyesinde. Bitcoin ise yeniden yükselişe geçti ve 57 bin dolar sınırına dayandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz kararı için toplanıyor. Beklenti politika faizinin sabit olarak bırakılarak bir değişiklik yapılmaması yönünde.

Piyasalar gözünü TCMB'ye çevirip, PPK'dan gelecek karar dikmişken, yılbaşından bu yana adım adım yükselişini sürdüren piyasaların zirvedeki yolculuğu devam ediyor.

Dolar 8,32, euro 10,02 sterlin ise 11,61 TL'den işlem görüyor. Gram altın 479 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 7,10 TL seviyesinde. Bitcoin ise yeniden yükselişe geçti ve 57 bin dolar sınırına dayandı.

Onsu 1.789 dolar seviyesinden işlem gören altında, gram altın 474/478, çeyrek altın 769/785, Cumhuriyet altını ise 3.167/3.2000 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

MERKEZ'İN FAİZ KARARI BUGÜN

TCMB'nin bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

ENFLASYON SON 23 AYIN ZİRVESİNDE

Piyasalarda nisan ayı enflasyon beklentisi, aylık bazda yüzde 1,80 artış olacağı şeklindeydi. Ancak TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre Tüketici Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,68 artarken. yıllık bazda yüzde 17,14 oldu.

Bu verilerle, Kasım ayında başlayan yükseliş serisi yedinci aya taşınmış olurken, tüketici enflasyonu son 23 ayın zirvesine yükseldi.

Ekonomistler, nisanda yıllık enflasyonun yüzde 17,27 ile piyasa beklentilerinin altında gelmesinin ardından, bundan sonraki süreçte emtia fiyatlarının seyrinin ve tam kapanma döneminin ardından oluşabilecek maliyet yönlü baskıların boyutunun, enflasyonda zirvenin geride kalıp kalmadığı konusunda belirleyici olacağını söyledi.

BDDK'DAN MALİ ŞEFFAFLIK ADIMI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), risk odaklı proaktif düzenleme yaklaşımı kapsamında gerekli gördüğü yönetmelik güncelleme çalışmalarını sürdürürken, bu çerçevede "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik"in bazı maddelerinde değişiklik öngören taslağı, Kurumun internet sitesinde yayımlayarak görüşe açtı.

Taslak Yönetmelik ilk olarak 7222 sayılı kanun ile Şubat 2020’de 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 49. maddesinde bankanın dahil olduğu risk grubu tanımında yapılan değişikliğe paralel olarak yönetmeliğin uyumlaştırılmasını amaçlıyor.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NİSANDA AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu, nisana ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 5,1 azalarak 93,9 değerini aldı.

Buna göre, endeks martta 98,9 iken, nisanda yüzde 5,1 gerileyerek 93,9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

MERKEZ'İN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7,5'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz." dedi.