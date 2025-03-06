Merkez Bankası'nın faiz kararı gününde piyasalar coştu: Euro rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi piyasalar güne hareketli başladı. Dün ilk kez 39 seviyesini aşan Euro/TL, 39,57 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hafta başında açıklanan verilere göre şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39,05’e geriledi. Enflasyon rakamlarının ardından bugün saat 14.00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı bekleniyor. Beklentilere göre Merkez Bankası’nın bugün 250 baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 42,50 seviyesine çekmesi öngörülüyor. İşte TCMB'nin faiz kararı öncesi piyasalarda son durum... Dolar, Euro ve Sterlin Güne 36,41 TL'den başlayan Dolar 36,44 TL'den, 39,33 TL'den başlayan Euro 39,44 TL'den, 47,00 TL'den başlayan Sterlin 47,11 TL'den, Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş Güne 2 bin 922 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 907 Dolar'dan, 3 bin 421 TL'den başlayan Gram altın 3 bin 416 TL'den, 5 bin 667 TL'den başlayan çeyrek altın 5 bin 667 TL'den, 23 bin 364 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 23 bin 338 TL'den, 38,31 TL'den başlayan Gümüş ise 38,22 TL'den fiyatlanıyor. Bitcoin ve Ethereum'da son durum Kripto para piyasalarında, Bitcoin 91 bin 359 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 283 Dolar'dan işlem görüyor. Brent petrol fiyatları Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 69,34 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 69,62 Dolar'dan işlem görüyor. TCMB'nin faiz kararı için geri sayım! Ekonomistler ne bekliyor?Ekonomi